Трамп заявив, що якщо більшість голосів вибірники віддадуть за Байдена, він піде з посади.

Чинний президент США Дональд Трамп погодився покинути Білий дім, якщо колегія вибірників проголосує за обраного президента від демократів Джозефа Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що якщо більшість голосів вибірники віддадуть за Байдена, він піде з посади.

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Також чинний президент відмовився відповісти на питання, чи буде він присутній на інавгурації нового глави держави.

Водночас Трамп стверджує, що минулі вибори супроводжувалися масовими фальсифікаціями.

Засідання колегії заплановано на 14 грудня.

Вибори президента США

Джо Байден, який був визнаний провідними американськими медіа обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах, повинен вступити на посаду президента 20 січня.

Трамп поки відмовляється визнати поразку і намагається визнати недійсними або скасувати результати виборів у ряді штатів за допомогою судових позовів, заявляючи про «масштабні махінації», доказів яких поки представлено не було.

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Автор: Денис Прядко