Але цього разу 45-й американський президент повинен зіштовхнутися з наслідками, які не дозволять йому балотуватися знову.

Поява аудіо-запису, на якому президент Дональд Трамп тисне на держсекретаря Джорджії, вимагаючи скасувати результати виборів, - це болісний момент в історії американської демократії. Дні Трампа на посаді добігають кінця. Але єдина доречна реакція на запис - це влаштувати йому імпічмент. Знову.

Про це пише New York Times, додаючи, що Трамп повинен залишити Білий дім 20 січня, хоче він цього чи ні. Але зараз ніщо не заважає йому балотуватися знову в 2024 році. І це страшна перспектива. Тому що впродовж останніх двох місяців він зловживав президентською владою, намагаючись вкрасти собі ще один термін на посаді. Таким чином, він поставив під загрозу одну з найважливіших традицій США - мирну передачу влади.

Читайте такожАмериканські конгресмени вимагають від ФБР порушити кримінальну справу проти ТрампаНа щастя, засновники країни передбачили, що можуть виникнути такі моменти. Саме тому Стаття 1, розділ 3 Конституції США наділяє Конгрес владою не лише усунути президента, а й не допустити, щоб він знову обійняв виборну посаду. Поведінка Трампа в останні два місяці не лишає парламентарям іншого вибору, окрім як скористатися цим положенням конституції. Процедура імпічменту буде тривати довше, ніж, власне, президентство Трампа. Але воно того варте.

З моменту перемоги Джо Байдена на президентських виборах Трамп невтомно намагався посіяти сумніви в легітимності цього результату. Хоча численні суди на рівні штатів й всієї федерації спростували твердження Трампа. Це зробили навіть судді, який він сам призначив. Були також повідомлення про те, що Трамп намагається використати військових, щоб залишитися президентом США.

А нещодавно під час телефонної розмови з держсекретарем штату Джорджія Бредом Раффенспергером він сказав: "Я хочу знайти 11780 голосів, що на один більше, ніж в нас є. Ми перемогли на цих виборах". Хоча це насправді не так. В демократіях ніхто не "шукає" голоси. Їх рахують. Ще більш шокує те, що Трамп погрожував чиновникам штату Джорджія кримінальним переслідуванням, якщо вони не підкоряться йому. За його словами, якщо підрахунок голосів лишиться, як є, це буде для них "великим ризиком".

Такі погрози можуть здатися досить знайомими. Тому що рік тому схоже зловживання владою призвело до імпічменту Трампа. Сенатор від штату Мен С'юзан Коллінс пояснила своє рішення голосувати за виправдання Трампа тим, що, на її думку, президент "засвоїв урок". Але, вочевидь, єдиний урок, який Трамп засвоїв - це що він вище закону.

"Президент, який вважає себе захищеним від імпічменту, не буде жаліти жодних заходів і ресурсів, щоб переобратися знову", - передбачив Вільям Дейві з Північної Кароліни під час Філадельфійського конвенту в 1787 році.

Настав час Конгресу раз і назавжди покінчити з цим. Ніхто не хоче, щоб країна знову пройшла через потрясіння імпічменту. Але американці також не можуть вчинити інакше. І на це є кілька причин. По-перше, потрібно створити прецедент, в якому президента, який намагається шахрайством прокласти шлях до переобрання, притягнуть до відповідальності. Звісно, така спроба не обов'язково повинна бути успішною. Але хто може гарантувати, що у найближчому майбутньому не буде виборів за участі більш компетентного авторитарного кандидата? Потрібно подбати про те, щоб президенти не могли грубою силою здобути собі другий термін.

Читайте такожТрамп звинуватив Мін'юст і ФБР у бездіяльності під час "шахрайства на виборах"Також потрібно створити прецедент притягнення до відповідальності президента в останні його дні на посаді. Чинний глава держави може вирішити, наприклад, завдати ядерний удар по Ірану, якщо електоральні колежі не стануть на його бік. В такому разі було б добре мати механізм усунення його з посади. В конституції США імпічмент - саме такий механізм. Але він нічого не вартий, якщо ним ніколи не користуватися.

І третя причина - американці не можуть дозволити, щоб Трамп знову став президентом чи навіть балотувався з шансом перемогти. Тут йдеться не про ідеологію. Це відображення факту, що американська система просто не здатна витримати повернення такого непідконтрольного закону чоловіка на найвищу посаду в країні.

Якщо не притягнути його до відповідальності за зловживання владою під час першого терміну, хто знає, що він зробить наступного разу? На ліквідацію шкоди, завданій інститутам США за перші 4 роки його президенства, знадобляться покоління. Американська демократія може не витримати ще такі чотири роки.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада у США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з’явився аудіозапис відповідної телефонної розмови, в якій Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

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Переклад: Лесь Димань