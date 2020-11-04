Результат виборів президента США все ще не зрозумілі.

У США триває підрахунок голосів на виборах президента. Результат виборів все ще не ясний: демократ Джо Байден лідирує, але не має критичного відриву від республіканця Дональда Трампа.

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Один з членів команди Джо Байдена в коментарі CNN висловив упевненість, що вибори завершаться перемогою останнього.

"Все рухається до завершення - до завершення на нашу користь", - зазначив він.

У Байдена впевнені, що здобудуть перемогу в Вісконсині і Пенсільванії. Крім того, вони задоволені результатами в Мічигані.

Один з ключових радників Байдена заявив журналістам, що його штаб націлений на перемогу.

«Ми відчуваємо себе добре, ми маємо намір перемогти сьогодні", - сказав він.

Проте, у Трампа також не мають наміру програвати.

Представник виборчої кампанії Трампа на конференції заявив, що чинний президент зараз знаходиться «в дуже, дуже, дуже хорошій позиції», щоб взяти верх на виборах.

У штабі переконані, що виграють в Арізоні і Пенсільванії.

"Ми впевнені в нашому шляху. Ми впевнені в наших підрахунках. Ми розглядаємо деякі з цих гонок як математичні задачі", - заявив менеджер кампанії Білл Степ'єн.

За даними CNN, у Байдена зараз 227 голосів виборців, в той час, як у Трампа – 213. Для перемоги необхідно набрати 270 голосів.

При цьому, обидві сторони вже проявили готовність продовжувати боротьбу за крісло президента в судовому порядку.

Вибори в США

У США завершилося голосування на виборах. За попередніми результатами виборів, різниця в голосах за кандидатів у президенти Америки - Трампа і Байдена - мінімальна.

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Автор: Дмитро Захаров