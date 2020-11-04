У США триває підрахунок голосів на виборах президента. Результат виборів все ще не ясний: демократ Джо Байден лідирує, але не має критичного відриву від республіканця Дональда Трампа.
Читайте такожУ США сталася різанина
Один з членів команди Джо Байдена в коментарі CNN висловив упевненість, що вибори завершаться перемогою останнього.
"Все рухається до завершення - до завершення на нашу користь", - зазначив він.
У Байдена впевнені, що здобудуть перемогу в Вісконсині і Пенсільванії. Крім того, вони задоволені результатами в Мічигані.
Один з ключових радників Байдена заявив журналістам, що його штаб націлений на перемогу.
«Ми відчуваємо себе добре, ми маємо намір перемогти сьогодні", - сказав він.
Проте, у Трампа також не мають наміру програвати.
Представник виборчої кампанії Трампа на конференції заявив, що чинний президент зараз знаходиться «в дуже, дуже, дуже хорошій позиції», щоб взяти верх на виборах.
У штабі переконані, що виграють в Арізоні і Пенсільванії.
"Ми впевнені в нашому шляху. Ми впевнені в наших підрахунках. Ми розглядаємо деякі з цих гонок як математичні задачі", - заявив менеджер кампанії Білл Степ'єн.
За даними CNN, у Байдена зараз 227 голосів виборців, в той час, як у Трампа – 213. Для перемоги необхідно набрати 270 голосів.
При цьому, обидві сторони вже проявили готовність продовжувати боротьбу за крісло президента в судовому порядку.
Вибори в США
- У США завершилося голосування на виборах. За попередніми результатами виборів, різниця в голосах за кандидатів у президенти Америки - Трампа і Байдена - мінімальна.
- УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram