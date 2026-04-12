Вибори в Угорщині: Forbes пояснив, що стоїть на кону для України та Росії

Будь-який результат виборів матиме наслідки далеко за межами Угорщини.

Майбутні вибори в Угорщині 12 квітня матимуть наслідки, що виходять далеко за межі внутрішньої політики. Як пише Forbes, на кону стоїть питання про те, чи продовжить Європейський Союз стикатися з внутрішнім опором з боку одного з найпослідовніших противників української політики – чи цей тиск почне слабшати.

Хоча Угорщина не є великим військовим чи економічним гравцем у війні Росії в Україні, її здатність уповільнювати прийняття рішень ЄС зробила її стратегічно важливою як для Брюсселя, так і для Москви, зазначає видання.

Для України ставки очевидні

"Поразка Орбана, безумовно, в інтересах України. Його тривале прем'єрство стало періодом постійного негативізму у відносинах з Україною", – зазначив Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова.

Член Європейського парламенту Крістіан Терхеш зазначає, що "все більш ворожа риторика Віктора Орбана щодо України в першу чергу служить внутрішньополітичним цілям, прагнучи перекласти провину за жалюгідний стан угорської економіки на зовнішнього гравця".

"Його так звана "мирна місія" маскує перешкоджання Угорщиною санкціям ЄС щодо Росії та військовій допомозі Україні. Україна залишиться сусідкою Угорщини, і підрив її позицій у важкий для неї період – це рішення Орбана, яке матиме довгострокові політичні, стратегічні та моральні наслідки", – сказав він, додавши, що такі позиції в кінцевому підсумку вигідні Москві.

Водночас існують обмеження щодо того, як далеко Орбан може зайти у конфронтації.

Як зазначає угорський аналітик Сабольч Пані, можливості України щодо ескалації та відповідних дій набагато перевершують можливості Угорщини, зокрема завдяки точкам тиску, таким як транзит газу та нафти через країну.

Для Росії позиція Угорщини має практичне значення

Рішення щодо санкцій, фінансування та процесів вступу до ЄС і НАТО часто вимагають консенсусу, що дає навіть малим державам можливість затягувати або пом'якшувати результати.

"Якщо Віктор Орбан втратить владу, Росія втратить ключового союзника як в ЄС, так і в НАТО. Угорщина виступала в ролі гравця, що володіє правом вето, сповільнюючи або блокуючи рішення, які негативно вплинули б на стратегічні інтереси Путіна", – підкреслює Терхеш.

Головний суперник Орбана

Петер Мадяр представляє інший політичний підхід, але не повну стратегічну перебудову. Як зазначив Дубовик, Мадяр "не маріонетка ЄС чи України", але його обрання, тим не менш, "стане переломним моментом і вікном можливостей" для відносин між Угорщиною та Україною.

"Ця відмінність важлива. Зміна уряду в Будапешті не перетворить Угорщину автоматично на провідного прихильника України. Але це може усунути постійне джерело тертя в процесі прийняття рішень в ЄС і зменшити здатність Москви покладатися на внутрішні розбіжності в західних інститутах", – пише Forbes.

Для Європи наслідки очевидні. Якщо Орбан залишиться при владі, ЄС доведеться шукати компроміс із державою-членом, готовою блокувати або затримувати колективні дії щодо України. Якщо він програє, одне з найсерйозніших внутрішніх обмежень європейської політики щодо Росії може почати слабшати, зазначається в статті.

Раніше газета Nepszava писала, що останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тіса" Петера Мадяра випереджає партію "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 і 13 процентних пунктів у різних категоріях.

Згідно з опитуваннями, серед виборців, які точно будуть голосувати, опозиційна партія лідирує з рахунком 52-39.

Водночас виборча система Угорщини може призвести до результату, коли партія Орбана "Фідес" отримає меншість голосів і все одно зможе сформувати уряд.

