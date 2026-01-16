Після скандалу минулого року Венс не приїде на Мюнхенську конференцію з безпеки, - Spiegel

Віце-президент США Джей Ді Венс роззкритикував європейців на Мюнхенській конференції з безпеки рік тому.

Віце-президент США Джей Ді Венс цього року не відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки. Натомість, за словами організаторів, делегацію США на зустрічі в лютому очолить державний секретар США Марко Рубіо.

Як пише Der Spiegel, досі в уряді Німеччини припускали, що Венс приїде до Мюнхена в лютому, і хотіли використати зустріч для переговорів на високому рівні. В останні роки США зазвичай представляли на конференції їхні віце-президенти, які виступали з основною доповіддю щодо міжнародної політики безпеки США.

Зазначається, що виступ Венса минулого року викликав чималий ажіотаж. Замість того, щоб обговорити загрозу від Росії, він попередив європейських союзників, що свобода слова перебуває під загрозою в їхніх країнах.

"Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, – це не Росія, не Китай", а загроза "зсередини", – сказав Венс.

Під час виступу Венса провідні політики, такі як тодішній лідер опозиції Фрідріх Мерц, неодноразово втрачали самовладання. Мерц рішуче відкинув звинувачення Венса та засудив спробу втручання США у внутрішню політику Німеччини.

"Чому Венс не приїде до Мюнхена, не зовсім зрозуміло. Хоча віце-президент США буде в Європі незадовго до конференції, також обговорюється візит до Риму. Однак, можливо, йому доведеться повернутися до США після цього, оскільки президент США Трамп планує поїздку за кордон. У такому разі віце-президент повинен буде виконати свої офіційні обов'язки та залишитися на території США", - зазначили у виданні.

Джей Ді Венс - заяви

Як повідомляв УНІАН, Венс розкритикував надання Україні допомоги з боку США. Зокрема, він зазначив, що США радше будуть допомагати літнім американцям, ніж надаватимуть фінансову допомогу Україні.

"Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батьків, а не відправляти всі їхні гроші в Україну", - сказав віце-президент США.

