Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що слід посилити економічний та військовий тиск на Росію.

Державний секретар США Марко Рубіо мав взяти участь у мирних переговорах з українськими чиновниками у Швейцарії, але спецпосланник Трампа Стів Віткофф вирушив туди раніше. На думку деяких американських чиновників, це було спробою випередити його, повідомляє NBC News.

Видання посилаючись на три власні джерела стверджує, що Віткофф не повідомив про свої плани подорожі Рубіо та іншим чиновникам Державного департаменту. На їхню думку, це було зроблено, щоб Віткофф міг вести переговори з Україною так, як він вважав за потрібне.

За словами трьох джерел, Рубіо прибув до Женеви, щоб Віткофф не зустрівся з українськими чиновниками без нього. В матеріалі йдеться, що це був не перший випадок, коли американські чиновники розцінили дії Віткоффа як спробу обійти Рубіо.

Зазначається, що цей епізод, про який раніше не повідомлялося, став останнім прикладом тривалої розбіжності між двома високопоставленими фігурами в адміністрації Трампа.

Додається, що вони мають кардинально різні погляди на те, як закінчити війну в Україні і наскільки США повинні довіряти обіцянкам Росії.

"Схоже, вони грають за різними нотами. А якщо ви не маєте спільного розуміння проблем і свого супротивника в переговорах, це не може бути добре", - зазначив колишній кар'єрний дипломат, який був послом в НАТО Олександр Вершбоу.

Видання зазначає, що прагнучи швидко укласти угоду, як наказав Трамп, Віткофф наполягав на пропозиціях, які передбачають з боку України відмови від частини своїх територій та прийняття ризиків для її майбутньої безпеки.

Як йдеться в статті, Рубіо та деякі інші чиновники в адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на Росію. На їхню думку, це має змусити російського президента Володимира Путіна піти на поступки та забезпечити безпечне майбутнє для України. Окрім цього, їхню думку поділяють європейські союзники США.

Видання вказує, що ця інформація базується на інтерв'ю з більш ніж десятком нинішніх і колишніх американських та європейських чиновників, які висловилися на умовах анонімності, та описали делікатні події.

Водночас речник Державного департаменту Томмі Піготт відкинув припущення про те, що Рубіо і Віткофф мають різні погляди:

"Між ними немає розбіжностей і ніколи не було. Секретар Рубіо і спеціальний посланник Віткофф мають тісні робочі стосунки і є особистими друзями. Вони обоє повністю поділяють цілі президента і кожен з них реалізує бачення президента Трампа щодо того, як закінчити війну і досягти миру в повній співпраці".

Однак деякі нинішні та колишні американські чиновники мають занепокоєння щодо Віткоффа. За їхніми словами, він вважається людиною, яка недбало ставиться до безпеки.

Це викликає побоювання, що він може використовувати незахищені засоби зв'язку, які можуть зробити його вразливим для іноземних суб'єктів, які прослуховують його розмови.

"Спеціальний посланник Віткофф протягом тижня здійснює численні захищені дзвінки у координації з Радою національної безпеки та Білим домом", - повідомила речниця Анна Келлі.

За її словами, телефон, резиденція та автомобілі політика регулярно перевіряються дипломатичною службою безпеки.

Видання не виключає, що те, як розвиватиметься конфлікт між Рубіо та Віткоффом, може визначити, як закінчиться війна в Україні, а також як США будуть сприймати її союзники та супротивники.

В публікації наводяться дані, що Віткофф порушив традиції, виступивши в ролі вільного дипломата і посередника. Він відправився до Росії на своєму літаку, щоб зустрітися з Путіним та високопоставленими арабськими діячами на Близькому Сході.

Додається, що Віткофф зараз має на своєму боці ще одного ключового гравця - впливового зятя Трампа Джареда Кушнера, який супроводжував його під час недавньої поїздки до Москви.

Він має великий вплив на Трампа і, за словами нинішніх і колишніх чиновників, відіграв значну роль у досягненні угоди про припинення вогню в Газі.

Також видання зазначило, що Віткофф для Трампа є особистим другом й він його назвав "чудовим переговорником".

За даними видання, наприкінці минулого місяця, через кілька днів після переговорів у Женеві, Віткофф організував зустріч з українськими чиновниками у Флориді.

Як розповів виданню американський чиновник, обізнаний з інцидентом, про неї Рубіо дізнався лише тоді, коли українці запитали про неї його команду.

"Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим", - додав американський чиновник.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст припускає, що це сталося через те, що Віткофф розуміє, що Рубіо має зовсім інше бачення Росії, ніж він сам.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський після чергового раунду переговорів української делегації в Маямі заявив, що робиться все для того, щоб на дипломатичному шляху Україна мала перемогу. За словами Зеленського, вже є 20 пунктів мирного плану. Він визнав, що там не все ідеально, але він вже є. Також президент України додав, що є напрацьовані гарантії безпеки між Україною, європейцями і США.

Також ми писали, що спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв покинув Маямі, де відбувалися перемовини делегацій США та України. Він не надав жодних коментарів про результати перемовин. Однак, Дмитрієв написав, що наступного разу переговори будуть проходити в Москві.

