Каїр відклав угоду з Москвою щодо постачання озброєння після візиту в країну Ллойда Остіна.

Єгипет детально планував експорт ракет до Росії, але після переговорів зі США відмовився від плану. Натомість Каїр вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України. Як пише The Washington Post, про це свідчать раніше не опубліковані документи з секретною інформацією американської розвідки, що просочилися в мережу.

Наприкінці лютого Бретта МакГурка та Барбара Ліф, високопоставлені чиновники Білого Дому та Державного департаменту з питань Близького Сходу, відвідували Каїр. Пізніше, на початку березня, країну відвідав американський міністр оборони Ллойд Остін.

Після цих візитів, як стало відомо з витоків, президент Єгипту Абдель-Фаттах Ас-Сісі відклав угоду з Москвою щодо постачання озброєння. Натомість Каїр схвалив продаж 152-мм і 155-мм артилерійських снарядів до Сполучених Штатів для передачі Україні. Водночас з документів не стає ясно, чи реанімував згодом Каїр домовленості з Москвою. Один із західних послів в Каїрі, коментуючи дані витоків, зазначив, що Єгипет "недооцінив реакцію США на можливу поставку зброї в Росію" і хотів "максимально збільшити свою вигоду з обох сторін".

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В одному зі злитих документів, що є частиною щоденного інформаційного бюлетеня для високопоставлених керівників Пентагону, йдеться, що Єгипет також планував використовувати запит США на боєприпаси для України, щоб підштовхнути Вашингтон до укладення довгострокової угоди з військової допомоги. Зокрема, Єгипет хотів отримати винищувачі F-35 і ЗРК Patriot. Також країні була потрібна допомога США для створення виробничої лінії снарядів, отримання ліцензійної угоди і сировини.

Витоки також проливають світло на переговори між Сісі та двома високопосадовцями за 8 березня, коли президент Єгипту та міністр оборони США провели переговори в Каїрі. З них стає відомо, що єгипетський лідер висловлював побоювання, що за його дискусіями з приводу поставок зброї стежать. У зв'язку з цим він попереджав міністра оборони Мохамеда Закі, щоб той проявляв обережність при обговоренні військових запитів інших країн, таких як Росія, щоб уникнути непотрібних неприємностей Єгипту. Також стає відомо, що в цей час Закі інформував президента про те, що поїздка єгипетської делегації в РФ для підписання військових контрактів, запланована на 12-13 березня, була відкладена до "прояснення ситуації" на тлі візиту Остіна.

У документі, що узагальнює переговори Сісі за 8 березня, зазначається, що його турбувала другорядна роль Єгипту для США. Він охарактеризував ситуацію так: у США немає нічого нового для Єгипту і їм нічого не потрібно від Єгипту, Вашингтон зацікавлений тільки в підтвердженні американо-єгипетських відносин.

Що відомо про військову допомогу Єгипту Росії

З початком повномасштабної війни в Україні Єгипет заявив про невтручання. Країна уникала засудження Росії через загарбницьку війну, але підтримувала проукраїнські резолюції ООН, що закликають Москву припинити агресію.

Єгипет на тлі війни також почав покладатися на Росію як постачальника зерна, Москва розгорнула в країні інфраструктурні проекти (будівництво АЕС, залізничного цеху). Також передбачається, що Єгипет міг посилити військову співпрацю з країною-окупантом.

У документах з витоків за лютий, як пише WP, повідомляється, що на початку року Каїр вів переговори про таємне постачання зброї Росії. Зокрема, встановлювалися ціни і планувалися поставки латуні для виробництва снарядів. Їхня ціна була затверджена на рівні 1100 доларів за одиницю (з обговоренням підвищення ціни до 1500 доларів через зростання вартості латуні). При цьому президент Єгипту, згідно з документом, був упевнений, що Москва купить "що завгодно".

"Зливи" також показали, що президент Єгипту Абдель Фатаха Ас-Сісі в лютому займався плануванням поставки в Росію за таємною схемою до 40 000 122-мм реактивних снарядів Sakr-45, доручивши підлеглим тримати плани в секреті "щоб уникнути проблем із Заходом".

Публічно Єгипет заперечує виробництво ракет для Росії, а представник уряду США на умовах анонімності повідомив WP, що немає ніяких ознак того, що цей план був виконаний. Після попередніх публікацій про військову допомогу Єгипту Росії офіційні особи в Каїрі заявили, що ця інформації "не має під собою ніяких підстав".

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