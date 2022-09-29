І Данія, і Швеція проводять розслідування, але огляд місця ще не проведено.

Європейські спецслужби в понеділок і вівторок помітили кораблі підтримки ВМФ Росії поблизу від витоків у трубопроводах "Північного потоку", які, ймовірно, були викликані підводними вибухами.

Про це пише CNN з посиланням на двох представників західної розвідки і ще одного джерела, знайомого з цим питанням, представників Європейської служби безпеки.

Неясно, чи кораблі мали якесь відношення до цих вибухів, кажуть ці та інші джерела, але це один з багатьох факторів, які будуть вивчати слідчі.

Відео дня

За словами одного з представників розвідки, минулого тижня недалеко від цих районів також були помічені російські підводні човни.

Три американські чиновники заявили, що США ще не мають детального пояснення того, що сталося через кілька днів після того, як вибухи, мабуть, спричинили три окремі та одночасні витоки в двох трубопроводах.

Російські кораблі регулярно працюють у цьому районі, за словами одного датського військового чиновника, який підкреслив, що присутність кораблів не обов'язково вказує на те, що Росія завдала шкоди.

"Ми бачимо їх щотижня. Російська активність в Балтійському морі посилилася останніми роками. Вони досить часто перевіряють нашу обізнаність - як у морі, так і в повітрі", - сказав цей чоловік.

Але спостереження як і раніше викликають додаткові підозри щодо Росії, яка привернула найбільшу увагу як європейських, так і американських офіційних осіб. Вона, як вважається, має як можливість, так і мотивацію для навмисного пошкодження трубопроводів.

У США відмовилися коментувати інформацію про кораблі.

І Данія, і Швеція проводять розслідування, але огляд місця ще не проведено, і подробиці про те, що саме викликало вибухи, залишаються уривчастими. Один європейський чиновник сказав, що уряд Данії проводить оцінку, і може знадобитися до двох тижнів, щоб розслідування було належним чином розпочато, тому що тиск в трубах ускладнює наближення до місця витоку - хоча інше джерело, знайоме з цим питанням сказало, що розслідування може початися вже у неділю.

CNN звернувся до Міноборони Росії за коментарями з приводу присутності кораблів.

Інцидент на двох нитках "Північного потоку"

Прем'єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили у вівторок, що витоки, ймовірно, були результатом навмисних дій, а не випадковостей, а служба безпеки Швеції в своїй заяві в середу заявила, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник з національної безпеки США Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витік інформації "очевидним саботажем".

Але високопоставлені західні чиновники досі не приписують напад Росії або будь-якій іншій країні. Водночас Міноборони Великобританії вважає, що за підривом труб стоїть саме Росія.

Кремль публічно заперечує завдання ударів по трубопроводах. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав це звинувачення "передбачувано дурним і абсурдним".

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" прогриміли вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву щодо "Північного потоку". Того ж дня заяву по "Північному потоку" зробили і в ЄС. У ЗМІ відразу ж почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

Хоча газопровід "Північний потік - 2" і заповнений газом, він не був використаний для експорту палива з Росії. Через російське вторгнення в Україну Німеччина заморозила процес сертифікації газопроводу, і він не був запущений.

Вас також можуть зацікавити новини: