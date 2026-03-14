Трамп втратив контроль над війною з Іраном, - сенатор США

Американський лідер прорахувався, коли розпочинав операцію проти Ірану, вважає Кріс Мерфі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втратив контроль над війною з Іраном. Таку заяву зробив сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі.

"Тепер абсолютно очевидно, що Трамп втратив контроль над цією війною. Він сильно прорахувався в оцінці здатності Ірану завдати удару у відповідь. Регіон занурився в хаос", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, Трамп помилявся, коли вважав, що Іран не закриє Ормузьку протоку. Тепер же ціни на нафту стрімко зростають, зазначив сенатор.

"Якщо протока залишиться закритою, це призведе до глобальної рецесії. Можливо, вже занадто пізно. Першими злетіли ціни на бензин, але за ними підуть ціни на продукти харчування. На даний момент у Трампа немає плану щодо відкриття протоки. І, можливо, такого плану й не існує", – підкреслив політик.

За словами Мерфі, тисячі невеликих дронів, швидкісних катерів і мін, які Іран використовує для атак на танкери, неможливо знищити. На це є низка причин: засобів занадто багато, вони занадто розкидані й добре заховані.

Водночас супровід танкерів військово-морським флотом можливий, однак це складніше, ніж здається.

"По-перше, для цього знадобиться весь наш флот. Щодня супроводу потребують 100 танкерів. По-друге, якщо ми не зможемо знищити міни та дрони, наші кораблі теж опиняться в небезпеці", – пояснив демократ.

Проблеми з озброєнням

Хоча США і можуть знищити ракети Ірану, у питанні з дронами це недосяжно. А сучасна війна – це війна дронів, підкреслив сенатор. У розпорядженні Ірану безліч таких засобів, тому він може завдавати ударів по нафтових об'єктах у регіоні "нескінченно довго":

"І вони це роблять. Два дні тому вони підірвали найважливіший нафтовий склад в Омані. Якби Трамп приділяв хоч якусь увагу війні в Україні, він би помітив, як змінився характер ведення бойових дій. Але він цього не зробив. І він припустився грубої помилки".

Ще одна проблема, за словами політика, полягає в тому, що у країн Перської затоки закінчуються перехоплювачі, здатні зупинити іранські ракети та дрони. Відповідно, незабаром вразливими стануть і інші нафтові об'єкти.

Географія конфлікту розширюється

Мерфі стверджує, що на Близькому Сході може розгорітися ширша регіональна війна. Так, іранські проксі в Лівані завдають ударів по Ізраїлю, а їхні союзники в Іраку – по об'єктах США. Зараз Ізраїль погрожує розпочати масштабне наземне вторгнення в Лівані.

Існують й інші потенційні осередки напруженості. Поки що єменські хусити "поводяться відносно спокійно", однак цілком імовірно, що це не надовго, каже сенатор. Є ризики й для Сирії, де знову може спалахнути конфлікт.

"У Трампа немає кінцевої мети. Іран та його проксі можуть створювати хаос нескінченно. То що ж буде далі? Наземне вторгнення? Це буде Армагеддон. Тисячі загиблих американців. Оголосити фальшиву перемогу? Тоді нові іранські яструби, що стоять при владі, просто відновлять те, що ми зруйнували", – пояснив сенатор від Коннектикуту.

Він наголосив, що всі ці наслідки були цілком передбачувані. Саме тому попередні президенти США "не були настільки дурними, щоб розпочинати таку війну", вважає Кріс Мерфі:

"Трамп втратив контроль над війною. Найкращий вихід для нього зараз – скоротити втрати і покласти їй край. Це єдиний спосіб запобігти ще більшій катастрофі".

Війна на Близькому Сході: інші новини

Дональд Трамп стверджує, що Іран нібито "повністю розгромлений" і хоче укласти угоду. Однак приймати її він не має наміру.

Водночас американський лідер закликає Китай, Францію, Японію та інші країни направити кораблі до Ормузької протоки. Поки що невідомо, чи погодилися десь на цей заклик.

Поки арабські країни закликають до діалогу для завершення конфлікту, Іран і США відкидають ідею переговорів на даному етапі війни. Reuters пише, що відмова Трампа від дипломатичних зусиль може свідчити про те, що на даний момент у адміністрації немає планів щодо якнайшвидшого завершення війни.

