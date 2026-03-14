Трамп: Іран 'повністю розгромлений' і хоче угоди, яку я не прийму

Заяву президент США зробив після повідомлень про наслідки операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав поразки після операції США та Ізраїлю і тепер намагається домовитися про нову угоду. Про це американський лідер написав 13 березня у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, Тегеран прагне укласти домовленість із Вашингтоном, однак він не готовий прийняти запропоновані умови.

"Фейкові ЗМІ ненавидять повідомляти про те, як добре американські військові впоралися з Іраном, який повністю розгромлений і хоче укласти угоду – але не ту угоду, яку я б прийняв", – написав президент США.

За даними CNN, Трамп і його команда неправильно оцінили готовність Тегерана піти на ескалацію. Зокрема, для Білого дому і Пентагону стало сюрпризом рішення іранців перекрити Ормузьку протоку.

На тлі бойових дій на Близькому Сході стало відомо, що в адміністрації Трампа стався розкол – міністр оборони США Піт Гегсет виступив на захист віцепрезидента Джей Ді Венса, який скептично поставився до ідеї операції в Ірані.

Водночас, війна в Ірані стала найсмертоноснішою військовою операцією за два терміни Трампа. Щонайменше 13 американців загинули, у тому числі шестеро в результаті аварії в четвер літака-заправника ВПС. Щонайменше 140 американців отримали поранення під час конфлікту. При цьому операція США обходиться в мільярди доларів на тиждень і загрожує американській економіці, викликаючи побоювання щодо стагфляції, безвихідної ситуації стагнації зростання та високої інфляції.

