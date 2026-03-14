Трамп закликав Китай, Францію, Японію та інші країни направити кораблі до Ормузької протоки

Наразі невідомо, чи відреагували якісь держави на такий заклик.

Президент США Дональд Трамп сподівається, що багато країн направлять свої військові кораблі для забезпечення прохідності Ормузької протоки, однак він не розповів детально, які саме країни це зроблять. Про це американський лідер написав у своєму дописі в Truth Social, передає Reuters.

"Багато країн, особливо ті, які постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, надішлють військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб забезпечити відкритість і безпеку протоки", - зазначив Трамп.

Президент США висловив надію, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни надішлють кораблі в цей район.

"Тим часом Сполучені Штати будуть бомбардувати берегову лінію дощенту і постійно збивати іранські човни та кораблі з води", - запевнив він.

Як пише Reuters, Білий дім поки не відповів на запит про коментар щодо того, чи погодилися якісь країни надіслати кораблі.

Раніше Трамп заявив, що Іран "повністю розгромлений" і хоче угоди, яку він не прийме.

"Фейкові ЗМІ ненавидять повідомляти про те, як добре американські військові впоралися з Іраном, який повністю розгромлений і хоче укласти угоду - але не ту угоду, яку я б прийняв", - зазначив він.

Водночас голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі пригрозив Україні ударами за допомогу Ізраїлю. Україна поки не прокоментувала ці погрози.

"Дії України з надання допомоги Ізраїлю, зокрема підтримка безпілотниками, роблять всю територію України, відповідно до Статуту ООН, законною і обґрунтованою ціллю для Ісламської Республіки", - наголосив Азізі.

