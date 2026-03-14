Війна триватиме ще довго: Іран і США відхилили спроби почати переговори

Переговорний процес намагалися ініціювати кілька арабських країн.

Іран і США відкидають ідею мирних переговорів на поточному етапі війни, тоді як арабські країни навпаки намагаються дати хід дипломатії. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, держава Оман, яка була посередником у переговорах між Іраном і США до поточної ескалації, неодноразово намагалася поновити дипломатичний трек, але Білий дім чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений у цьому.

Неназваний високопосадовець з Білого дому підтвердив Reuters, що саме Дональд Трамп відхилив ці спроби розпочати переговори, оскільки він прагне послабити військовий потенціал Тегерана ще більше, ніж це є зараз.

"Зараз це його не цікавить, і ми будемо продовжувати виконувати місію без змін. Можливо, колись це станеться, але не зараз", – сказав чиновник.

Джерела Reuters в Ірані стверджують, що Тегеран зі свого боку теж відхилив спроби кількох країн домовитися про припинення вогню. Іранці кажуть, що переговори не почнуться, доки США та Ізраїль не припинять свої авіаудари та не виконають інші вимоги Ірану, як от компенсація завданих збитків.

Інші неназвані джерела кажуть, що Єгипет, який теж раніше виступав посередником, також намагався відновити зв'язок з іранцями. Хоча і ці зусилля, вочевидь, зазнали невдачі, за словами джерел, єгиптянам буцімто вдалося стримати від активної військової відповіді інші країни регіону, які зазнали ударів з боку Ірану.

В політичному естеблішменті США стався розкол. Як пише Reuters, багато американських чиновників, включно із деякими радниками Трампа, закликають до швидкого припинення війни, попереджаючи про політичні наслідки зростання цін на бензин в самих США. Натомість інші навпаки тиснуть на Трампа, щоб той продовжував тиск на Іран.

"Відмова Трампа від дипломатичних зусиль може свідчити про те, що наразі адміністрація не має планів щодо швидкого завершення війни. За даними кількох джерел, і Сполучені Штати, і Іран, схоже, ще менш охочі до взаємодії, ніж у перші дні війни", – йдеться у публікації.

Війна в Перській затоці: останні новини

Як писав УНІАН, військова операція США проти Ірану розгортається настільки успішно, що Дональд Трамп був змушений закликати Китай, Францію, Японію та інші країни направити свої військові кораблі до Ормузької протоки, щоб забезпечити безперешкодний прохід танкерів через цей маршрут.

Також ми розповідали, що Іран зумів пошкодити одразу 5 літаків-заправників США на авіабазі в Саудівській Аравії. Паливозаправники відіграють важливу роль у підтримці ударних операцій Ізраїлю і США в цій війні.

