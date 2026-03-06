'Всі у грі': Трамп хоче обирати нового лідера Ірану і назвав претендента

Трамп заявив, що США хочуть впливати на вибір наступного керівника Ірану та підтримують втручання курдських сил на тлі загострення конфлікту в регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні бути залучені до процесу вибору наступного керівника Ірану. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Трампа, Вашингтон має "разом з Іраном" визначити людину, яка очолить країну після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї.

"Нам доведеться обрати цю людину разом з Іраном. Нам доведеться обрати цю людину", – заявив президент США.

Трамп також припустив, що син покійного лідера Моджтаба Хаменеї, якого називали одним із головних претендентів на владу, навряд чи стане наступником.

Водночас він зазначив, що можливими кандидатами можуть бути різні політичні фігури, включно з вигнаним іранським кронпринцом Резою Пахлаві, сином останнього шаха Ірану.

"Я думаю, що всі у грі. Ще дуже рано", – сказав Трамп.

Заклик до дій курдських сил

Президент США також заявив, що підтримав би наступ іранських курдських формувань, які базуються на території Іраку. За його словами, було б "чудово", якби ці сили перейшли кордон і атакували іранські силові структури.

"Я думаю, що це чудово, що вони хочуть це зробити, я повністю за це", – сказав Трамп.

За даними джерел, іранські курдські ополчення вже консультувалися зі США щодо можливого удару по іранських силах безпеки на заході країни. Йдеться про формування, що базуються поблизу кордону Ірану з автономним регіоном Іракський Курдистан.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Трамп також висловив упевненість, що ключовий морський шлях – Ормузька протока – залишиться відкритим попри загострення конфлікту.

Через цю протоку проходить приблизно п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу. Після атак Ірану на танкери судноплавство в регіоні майже зупинилося, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.

Президент США заявив, що не турбується через подорожчання бензину.

"Вони дуже швидко впадуть, коли це закінчиться. А якщо й зростуть, то зростуть. Але це набагато важливіше, ніж невелике зростання цін на бензин", – сказав Трамп.

Він також відмовився прогнозувати, як довго триватиме конфлікт, але зазначив, що події розвиваються швидше, ніж очікувалося.

Ліквідація Алі Хаменеї

28 лютого внаслідок ракетної атаки загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. За словами президента США Дональда Трампа, ліквідація Хаменеї була справедливою не тільки для народу Ірану, а й для всіх "великих американців і людей із багатьох країн світу.

FT дізналося подробиці ліквідації Хаменеї. Американська розвідка роками збирала дані через зламані камери спостереження та мобільні мережі, щоб вирахувати ідеальний момент для удару. ЦРУ та Моссад точно знали, що Хаменеї проводитиме зустріч із вищим керівництвом.

Новим верховним лідером Ірану призначили сина Алі Хаменеї Моджтабу Хаменеї. Рішення про це було ухвалене Асамблеєю експертів.

