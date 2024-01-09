Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян відхилив прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху виплатити допомогу палестинським робітникам із Західного берега, які залишилися без роботи.
Після атаки ХАМАС на Ізраїль уряд країни закрив Західний берег річки Йордан. В результаті цього понад 100 тисяч палестинців, які жили там, але працювали в Ізраїлі, залишилися без роботи. В Ізраїлі та США побоюються, що такі умови можуть призвести до ескалації насильства.
Як пише Axios з посиланням на джерела, кілька тижнів тому ізраїльський прем'єр запитав, чи готові ОАЕ підтримати їх і виплатити гроші палестинським робітникам. Президент відповів, що не може цього зробити, а потім із сарказмом запропонував звернутися до президента України Володимира Зеленського.
"Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян сказав, що Зеленський отримує багато грошей від багатьох країн, тому, можливо, він зможе йому допомогти", - пише видання.
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Вчора ЗМІ повідомляли, що в результаті авіаційного удару ізраїльської армії був убитий високопоставлений командир терористичного угруповання "Хезболла".
Тим часом у Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що ХАМАС використовує у війні проти Ізраїлю зброю виробництва Північної Кореї.