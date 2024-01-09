Йдеться про виплату допомоги палестинцям із Західного берега.

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян відхилив прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху виплатити допомогу палестинським робітникам із Західного берега, які залишилися без роботи.

Після атаки ХАМАС на Ізраїль уряд країни закрив Західний берег річки Йордан. В результаті цього понад 100 тисяч палестинців, які жили там, але працювали в Ізраїлі, залишилися без роботи. В Ізраїлі та США побоюються, що такі умови можуть призвести до ескалації насильства.

Як пише Axios з посиланням на джерела, кілька тижнів тому ізраїльський прем'єр запитав, чи готові ОАЕ підтримати їх і виплатити гроші палестинським робітникам. Президент відповів, що не може цього зробити, а потім із сарказмом запропонував звернутися до президента України Володимира Зеленського.

Відео дня

"Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян сказав, що Зеленський отримує багато грошей від багатьох країн, тому, можливо, він зможе йому допомогти", - пише видання.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Вчора ЗМІ повідомляли, що в результаті авіаційного удару ізраїльської армії був убитий високопоставлений командир терористичного угруповання "Хезболла".

Тим часом у Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що ХАМАС використовує у війні проти Ізраїлю зброю виробництва Північної Кореї.

Вас також можуть зацікавити новини: