Трамп улещував, Сі був непохитним: NYT оцінив перший день переговорів у Китаї

Сі чітко дав зрозуміти, що Тайвань є "червоною лінією".

У перший день свого візиту до Китаю президент США Дональд Трамп розмовляв із Сі Цзіньпіном у примирливому тоні, що було повною протилежністю його публічним заявам про Китай на батьківщині. У свою чергу Сі Цзіньпін у четвер майже не приділяв часу лестощам, встановив жорсткі межі з самого початку і був більш конфронтаційним – особливо щодо Тайваню, пише The New York Times.

Всього через кілька хвилин після початку свого виступу Сі заявив, що Тайвань є "червоною лінією", і чітко дав зрозуміти, що спроба Трампа зблизитися може зазнати невдачі на старті, якщо він втрутиться в довгострокові зусилля Китаю щодо встановлення контролю над островом.

"Цей розрив безпосередньо свідчить про новий рівень впевненості та авторитету, який Сі продемонстрував у своїх публічних виступах, спостерігаючи за тим, як Сполучені Штати втягуються у конфлікт з Іраном, з якого немає простого виходу", – пише NYT.

Трамп дав зрозуміти, що величезні розбіжності між двома країнами мають бути вирішені двома сильними лідерами. Зі свого боку, Сі заявив, що "загальні інтереси Китаю та Сполучених Штатів переважають наші розбіжності". Але на відміну від Трампа, він згадав і альтернативний сценарій.

"Якщо все зробити неправильно, дві країни зіткнуться або навіть вступлять у конфлікт, що поставить усі американо-китайські відносини в надзвичайно небезпечне становище", – сказав він, явно маючи на увазі Тайвань.

Контраст зі стилем Трампа

Як зазначає NYT, зустрічі лідера США насамперед спрямовані на укладення миттєвих "угод", зазвичай таких, що забезпечать робочі місця або продажі. Цього разу Трамп, наприклад, привіз групу керівників підприємств, чия присутність, за його словами, мала на меті продемонструвати "повагу" до Китаю, водночас прагнучи отримати доступ до ринку.

Однак Сі не привіз із собою аналогічну групу. Не було керівників BYD, величезного китайського автовиробника, або DeepSeek, інноваційної компанії в галузі штучного інтелекту.

Також, на відміну від китайської заяви про переговори, американська версія говорила про боротьбу з прекурсорами фентанілу та про закупівлю американської сільськогосподарської продукції, але в ній не згадувалися Тайвань, обмеження Китаю на рідкоземельні елементи або швидке нарощування ядерної зброї.

Білий дім також охарактеризував Сполучені Штати та Китай як союзників у необхідності відкриття Ормузької протоки, однак Китай навряд чи використовуватиме свій вплив на іранців безкоштовно.

Справжнє випробування того, як два лідери обговорюватимуть свої розбіжності, може відбутися в п’ятницю вранці, коли у Трампа заплановані набагато більш камерні зустрічі з Сі. Це той тип зустрічей, який йому найбільше подобається: лідер до лідера. І як тільки він покине повітряний простір Китаю, він, швидше за все, представить свою версію цих переговорів.

Зустріч Трампа і Сі – перші заяви

У своїй промові Сі Цзіньпін сказав, що його країна і США повинні бути партнерами, а не суперниками. Окремо Сі торкнувся теми Тайваню, назвавши її "найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах".

Загалом китайський лідер навіть назвав зустріч із главою Білого дому знаковою і такою, за якою спостерігає весь світ.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Трамп під час візиту домагатиметься допомоги Китаю у вирішенні питання війни з Іраном. А Пекін розраховує використати зустріч для стабілізації торговельних відносин із США.

