Пакистан просить Трампа продовжити дедлайн для Ірану на два тижні, - Reuters

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити дедлайн для Ірану на два тижні, повідомляє Reuters.

Шариф вважає, що дипломатичні зусилля для мирного врегулювання війни на Близькому Сході просуваються "стабільно, рішуче та потужно" й можуть дати результат найближчим часом.

Водночас, прем'єр-міністр Пакистану закликав Іран відкрити Ормузьку протоку на той самий двотижневий період як жест доброї волі. Шариф вважає, що це рішення могло б стати сигналом готовності до деескалації.

Також прем'єр Пакистану закликав обидві сторони конфлікту дотримуватися перемир'я.

"Ми також закликаємо всі воюючі сторони дотримуватися перемир’я скрізь протягом двох тижнів, щоб дати дипломатії можливість досягти остаточного припинення війни в інтересах довгострокового миру та стабільності в регіоні", - наголосив він.

Видання повідомляє, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що "президент поінформований про пропозицію, і відповідь буде надана".

За даними видання, високопоставлений іранський чиновник заявив, що Тегеран позитивно розглядає прохання Пакистану про двотижневе перемир’я.

Водночас, Fox News пише, що президент США Дональд Трамп поділився, що його проінформували про прохання Пакистану.

"Можу сказати одне – я дуже добре його знаю. Він користується великою повагою скрізь", - сказав очільник Білого дому про прем'єра Пакистану.

Як йдеться в статті Politico, високопоставлений чиновник з країн Перської затоки на умовах анонімності заявив, що його країна "не має уявлення" про те, що думає Трамп.

"Це може бути тактикою, щоб змусити Іран прийняти те, що лежить на столі, угоду, яку Пакистан запропонував їм. Але ми не маємо жодного уявлення про цей план, якщо він взагалі існує. І якщо він атакує Іран, то ми знаємо, що Іран завдасть удару у відповідь нам та іншим країнам регіону", - додав співрозмовник.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп нагадав про те, що термін його ультиматуму Ірану спливає й пригрозив, що "сьогодні може загинути ціла цивілізація". Водночас, він додав, що після зміни режиму, "коли переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, відбудеться щось революційно прекрасне". Очільник Білого дому додав, що "ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу". Трамп наголосив, що "47 років здирництва, корупції та смерті нарешті закінчаться".

Також ми писали, що видання Axios розповіло, що президент США Дональд Трамп погрожував до півночі знищити всі мости та електростанції в Ірані та вжити інших заходів, які будуть мати руйнівні наслідки для іранців та спровокують небезпечну відповідь у всьому регіоні. Високопоставлений чиновник адміністрації висловив думку, що якщо президент США "побачить, що угода наближається, він, ймовірно, відкладе це". За його словами, тільки Трамп приймає це рішення. Представник міністерства оборони повідомив, що у відомстві "скептично" ставляться до того, що цього разу буде якесь продовження.

