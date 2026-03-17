'Це нечесно з їхнього боку': Трамп розкритикував Іран за блокування Ормузької протоки

За словами Трампа, США вже перемогли у війні проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран за блокування Ормузької протоки. Таку заяву він зробив під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді.

За словами Трампа, США вже перемогли у війні проти Ірану. Він додав, що Тегеран не має права блокувати Ормузьку протоку.

"Це навіть нечесно з їхнього боку. Ми вже перемогли! Вони не мають права продовжувати те, що вони роблять", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Ормузьку протоку закрито лише для американських, ізраїльських та подібних суден і танкерів. Він запевнив, що для решти країн ця протока залишається відкритою.

Чи зможуть США самостійно розблокувати Ормузьку протоку

Раніше The Times писало, чи зможуть США розблокувати Ормузьку протоку без допомоги союзників. Журналісти досліджували можливу військову охорону суден, що проходять через протоку. Зазначається, що навіть якщо слова Трампа про повністю знищений флот Ірану відповідають дійсності – Тегеран все одно здатний зупиняти судноплавство через протоку.

Західний флот міг би супроводжувати нафтові танкери. Однак це не допомогло б у захисті від ракетних ударів Ірану з суші. З огляду на це, більшість судноплавних компаній і, що найважливіше, їхні страховики, не підуть на такий ризик.

