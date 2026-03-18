США наказали всім своїм посольствам терміново переглянути заходи безпеки, – WP

За підрахунками Держдепу, лише в Іраку було зафіксовано майже 300 нападів на американські представництва.

США наказали дипломатичним представництвам по всьому світу "негайно" провести оцінку заходів безпеки у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході. Як пише The Washington Post, відповідна телеграма Держдепартаменту, підписана держсекретарем Марко Рубіо, надійшла у вівторок.

Згідно з розпорядженням, "усі дипломатичні представництва по всьому світу" повинні скликати комітети з надзвичайних ситуацій – міждисциплінарні групи, покликані виявляти загрози - та планувати дії у разі їх виникнення, а також переглянути свою безпеку.

Аналогічні розпорядження вже надсилалися дипломатичним представництвам на Близькому Сході протягом останніх тижнів, однак розпорядження, видане у вівторок, стало першим випадком, коли такий наказ було віддано всім посольствам по всьому світу.

Відео дня

З початку війни в Ірані 28 лютого кілька посольств США зазнали нападів. Деякі представництва були тимчасово закриті, а американському персоналу було наказано покинути багато країн. І хоча більшість загроз зосереджена на Близькому Сході, також мали місце кілька випадків насильства в інших місцях, включаючи постріли біля консульства США в Торонто та вибух біля посольства США в Осло.

Згідно з телеграмами Держдепартаменту, угруповання ополченців в Іраку здійснили 292 напади на американські об'єкти з 28 лютого. Зазначається, що в деяких випадках групи озброєних людей приходили до будинків громадян, щоб отримати інформацію про громадян США.

В іншому інциденті у вихідні дні в багатоквартирний будинок, де проживали американські дипломати в Ізраїлі, потрапила "перехоплена, нерозірвана іранська балістична боєголовка". Про постраждалих не повідомлялося, але в телеграмі зазначалося, що інцидент підкреслює важливість пошуку укриття при спрацьовуванні сигналізації.

Війна в Ірані – останні новини

За даними WSJ, Росія посилила підтримку Ірану у війні та передає супутникові знімки й вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану завдавати ударів по американських військах у регіоні.

Така підтримка включає надання компонентів модифікованих безпілотників "Шахед", призначених для поліпшення зв'язку, навігації та наведення.

Також раніше стало відомо, що директор Національного контртерористичного центру Сполучених Штатів Америки Джо Кент подав у відставку. Причиною він назвав незгоду з війною, яку Вашингтон веде проти Ірану.

