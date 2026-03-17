'Іран не становив загрози': топчиновник США подав у відставку через війну на Близькому Сході

Директор Національного контртерористичного центру Сполучених Штатів Америки (NCTC) Джо Кент подав у відставку. Причиною він назвав війну, яку Вашингтон веде проти Ірану.

Свою заяву Кент опублікував у соцмережі Х. Він підкреслив, що не може підтримувати операцію на Близькому Сході.

"Після довгих роздумів я прийняв рішення піти у відставку з посади директора Національного антитерористичного центру з сьогоднішнього дня. Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни", – наголосив чиновник.

За словами Джо Кента, США розпочали війну проти Ірану "під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі".

Війна на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав блокаду Ормузької протоки з боку Ірану "нечесною". За словами американського лідера, США вже перемогли, і тому Тегеран "не має права робити те, що робить".

Тим часом агентство Reuters стверджує, що Трамп заздалегідь знав про те, що після початку операції проти Ірану Тегеран почне атакувати союзників Вашингтона в Перській затоці. Однак публічно президент США каже, що удари Ірану стали для нього несподіваними.

