Росія суттєво розширила військову підтримку Ірану, - WSJ

Москва отримує вигоду від затягування конфлікту на Близькому Сході.

Росія розширює підтримку Ірану на тлі військової операції Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю на Близькому Сході. Зокрема, Москва посилила обмін розвідданими з Тегераном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела. Зазначається, що РФ передає Ірану супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану завдавати ударів по американських військах у регіоні.

За словами співрозмовників, така підтримка включає надання компонентів модифікованих безпілотників "Шахед", призначених для поліпшення зв’язку, навігації та наведення.

Відео дня

Крім того, Москва консультує Тегеран щодо тактики використання безпілотників, з огляду на досвід застосування дронів у війні проти України. Країна-агресорка надає своєму партнеру тактичні рекомендації щодо того, скільки безпілотників слід задіяти в операціях і з якої висоти вони треба завдавати ударів. Вважається, що за сприяння Москви Іран здійснював удари по американських радіолокаційних системах у Перській затоці.

Один з чиновників сказав, що дані, які надає Ірану Росія, надходять від супутникової мережі, якою керують ВКС РФ. Військові аналітики зазначають, що удари Ірану дуже схожі на тактику Росії в Україні.

Союз Ірану і Росії

Хоча Росія та Іран не мають офіційного військового союзу, Москва є одним із головних постачальників військової техніки для Тегерана. Крім того, країни регулярно проводять спільні військові навчання. До того ж, саме Іран надав Росії ударні дрони "Шахед", які окупанти почали застосовувати у війні проти України ще в 2022 році.

"З того часу Москва почала виробляти їх на власній території та вдосконалювала їх для більш точної навігації та наведення, а також для протидії радіоелектронному придушенню. Зараз вона ділиться деякими з цих інновацій з Іраном", – йдеться в матеріалі.

Допомога, яку Росія може надати Ірану, обмежується не лише війною в Україні, а й небажанням Кремля дратувати Трампа. Москва могла б зробити набагато більше, каже колишній аналітик ЦРУ Джим Ламсон.

"Категорії допомоги, яку надає Росія, включаючи супутникові дані та поради щодо тактики використання дронів, є обмеженими, але все ж цінними для війни та здатності Ірану вражати конкретні військові об’єкти", – сказав він.

Як війна на Близькому Сході допомагає Росії

Видання зазначає, що Росія мала свої вигоди з конфлікту, що розгорнувся в регіоні. Одним з аспектів стало зменшення запасів перехоплювачів, які потрібні Україні для протиповітряної оборони.

"Закриття Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу, призвело до зростання цін на нафту – життєво важливого ресурсу для російської економіки. Адміністрація Трампа послабила обмеження на закупівлю російської нафти, щоб знизити ціни", – додає автор.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Президент США Дональд Трамп розпочав війну проти Ірану, не розробивши чіткої стратегії. Про це йдеться в редакційній колонці NYT. Зазначається, що американський лідер не врахував впливу операції на світову економіку. До того ж, залишається незрозумілим, як США досягнуть мети і гарантуватимуть, що режим Ірану не стане ядерною державою.

Тим часом сам Трамп розкритикував НАТО за те, що країни блоку не прагнуть долучатися до війни з Іраном. За його словами, він "завжди вважав НАТО односторонньою організацією". Він також стверджує, що Америка більше "не потребує і не бажає допомоги країн НАТО", і те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї.

