Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту (відео)

Внаслідок ударів спалахнула велика пожежа.

Іран атакував Міжнародний аеропорт Кувейту. Для ударів було застосовано дрони.

На місці іранської атаки спалахнула велика пожежа. Кадри гасіння вогню рятувальниками показали на сторінці Генерального штабу армії Кувейту в соцмережі Х.

Повідомляється, що внаслідок ударів з боку Ірану пошкоджень зазнали радіолокаційна система аеропорту та кілька паливних резервуарів.

Про постраждалих інформації не було. Офіційні заяви свідчать, що останні 24 години по Кувейту було запущено загалом 15 іранських дронів.

29 березня, близько 1-ї години ночі (за Києвом) військові Кувейту повідомили про нову атаку по країні.

"Системи протиповітряної оборони Кувейту наразі відбивають атаки ворожих ракет і безпілотників. Генеральний штаб армії зазначає, що якщо чути звуки вибухів, це означає, що системи протиповітряної оборони перехоплюють ворожі атаки", – йшлося у заяві.

Війна на Близькому Сході – це варто знати

У Європі вважають, що Росія надає Ірану набагато більше допомоги у війні, ніж це готові публічно визнати Сполучені Штати Америки. Протягом останніх років співпраця Москви та Тегерана в оборонній сфері зросла, і технологічний прогрес Ірану простежується в нинішніх атаках по країнах Близького Сходу.

FT пише, що всупереч прогнозам щодо бойових можливостей Ірану, країна зберігає здатність завдавати ракетних ударів. Точні розміри іранського арсеналу невідомі. Однак у статті стверджується, що частину своїх ракет Іран зберігає в укріплених підземних комплексах.

