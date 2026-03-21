США знищили радарну базу, з якої Іран вистежував танкери в Ормузькій протоці, - CNN

Удари по підземному об’єкту біля узбережжя послабили можливість Ірану загрожувати свободі судноплавства.

Центральне Командування Збройних сил США відзвітувало, що американські удари начебто призводять до "стійкого зниження" спроможності Ірану та Корпусу вартових ісламської революції блокувати судноплавство в Ормузькій протоці. Як повідомляє телеканал CNN, на цьому наголошує адмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням США (CENTCOM).

"Оскільки ми працюємо пліч-о-пліч, ми також залишаємося зосередженими на усуненні багаторічної загрози вільній торгівлі з боку Ірану в межах усієї Ормузької протоки", - наголосив Купер в оприлюдненому у мережі X відео.

Як наголосив адмірал, ураження іранського підземного об'єкту уздовж берегової лінії "знищило розвідувальні опорні станції та радіолокатори ракет, які використовувалися для спостереження за рухом суден".

"У результаті цього послаблено здатність Ірну загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці і довкола неї", - відзначив Купер.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував країни-члени НАТО, бо ті відхилили його вимоги направити військові кораблі для супроводу нафтових танкерів через протоку.

Також повідомлялося, що адміністрація Трампа начебто розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харк, аби змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.

