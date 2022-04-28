Антоніу Гутерріш визнав, що переговорами цю війну не вдасться закінчити.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли Російська Федерація захоче її закінчити. Він визнав, що "зустрічами" війну не закінчити.

Про це Гуттеріш заявив в інтерв'ю CNN після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

"Війна закінчиться, коли РФ вирішить її закінчити, і коли після припинення вогню з'явиться можливість серйозної політичної угоди", - заявив генсек ООН.

За його словами, зустрічей може бути скільки завгодно, але це не те, що покладе край війні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перед візитом до Москви провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Головною темою зустрічі стала війна в Україні.

26 квітня Гуттеріш провів зустріч з Путіним у Москві. По завершенню він переконував, що Москва нібито погодилася на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".

У середу, 27 квітня, в Кремлі дану інформацію спростували. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.

27 квітня Гуттеріш прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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