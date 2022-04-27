Нова резолюція, за оцінками дипломатів, допоможе забезпечити відповідальність за використання права вето, яким зловживає, зокрема Росія.

Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію, мета якої надати Генасамблеї мандат на проведення дебатів, у випадку коли один із постійних членів Ради Безпеки використає право вето та заблокує рішення Радбезу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Тобто держава, яка використала вето, має пояснити Генасамблеї, чому вона це зробила. Автором документа виступив Ліхтенштейн, а свій підпис співавторства під резолюцією поставило більше 80 країн-членів ООН. Рішення було прийнято консенсусом.

Це важливий крок у напрямку реформування ООН, контролю за використанням права вето постійними членами Ради Безпеки, а також посиленням впливу Генеральної Асамблеї. За оцінками дипломатів, він допоможе в майбутньому забезпечити відповідальність за використання права вето, яким зловживає, зокрема Росія.

Представник Росії, яка не підтримала резолюції, у свою чергу, заявив, що рішення, яке прийнято сьогодні, - спроба створити інструмент тиску на постійних членів Ради Безпеки.

Проте, представник Канади, який виступав після Росії, відповідаючи на звинувачення, зазначив, що дії Москви заважають Раді Безпеки виконувати її роботу. "Те, що постійні члени Ради Безпеки мають право вето, не є вище закону. Ніхто з нас не стоїть вище закону. І дозвольте мені зазначити, що постійним членам Ради Безпеки нема кого звинувачувати, окрім себе та власної поведінки, у тому, що Генеральна Асамблея зараз відчуває, що зобов’язана зробити ці кроки щодо контролю за застосуванням вето", - пояснив дипломат.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував створити тристоронню групу з врегулювання гуманітарних проблем в Україні. У контактну групу можуть увійти представники ООН, України і РФ, вона, зокрема, буде забезпечувати безпеку евакуаційних коридорів.

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