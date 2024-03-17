Координатор зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі підтвердив позицію США про те, що американських військових в Україні не буде.

США не мають нічого проти пропозицій інших країн-членів НАТО направити своїх військових до України. Кожна держава має ухвалювати рішення щодо цього самостійно.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Голос Америки. На запитання журналіста, чи буде адміністрація Джо Байдена просити інші країни припинити закликати до відправки своїх військ в Україну, Кірбі відповів негативно.

Він також зазначив, що США не заперечуватимуть проти рішення інших країн відправити своїх військових в Україну, наголосивши, що це "суверенне рішення кожної держави".

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"Я не можу відповідати за рішення інших суверенних країн. Я можу відповідати за рішення нашої суверенної країни та її головнокомандувача, який ясно дав зрозуміти, що американських військ на території України не буде", - підкреслив Кірбі.

Можливе відправлення іноземних військових в Україну

Деякий час тому французький президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в майбутньому військові західних країн можуть бути відправлені в Україну. Водночас він зазначив, що консенсусу з цього питання поки що немає.

Цю ідею підтримав радник президента України Михайло Подоляк. Він підкреслив, що такі розмови свідчать "про абсолютне усвідомлення ризиків, які представляє для Європи мілітаристська, агресивна Росія".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс поки що не планує направляти війська в Україну.

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