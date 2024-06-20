Зараз Україна готує другий саміт миру.

Україна готує другий Саміт миру, але участь Росії в ньому не матиме сенсу, доки Кремль не перегляне свою позицію щодо війни. А для цього потрібні військові поразки РФ, економічний та дипломатичний тиск на неї, заявив в інтерв’ю 24-му каналу радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, Україна використовуватиме всі дипломатичні інструменти, аби залучити до участі в наступному саміті ще більше країн і пояснити їм важливість усіх 10 пунктів української "формули миру".

"Але є один аргумент, який не можна нічим змінити – тактичні поразки Росії по лінії фронту", – наголосив Подоляк.

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На його думку, коли інші країни побачать, як Росія програє на полі бою, вони ж ініціюватимуть обговорення правил справедливого закінчення війни.

"Для Росії має суттєво зрости ціна війни, тобто собівартість того, що вона робить на території України, ну і взагалі собівартість життя. Також важливим є дипломатичний тиск – пояснення того, що дії Росії суттєво шкодять національним інтересам різних країн у різних регіонах, тобто не тільки території України", – пояснив радник голови ОП.

На думку Подоляка, Росія не змінить свого ставлення до війни і не усвідомить, які страшні злочини вона чинить, доки не зазнає військової поразки.

"Росія в екзальтації, тобто вона не усвідомлює всього, що вона робить. Вона це усвідомить тільки в момент програшу і після того, як почнуться процедури реабілітації через покаяння і росіяни платитимуть репарації. До цього моменту вони продовжуватимуть говорити про те, що мають право вбивати українців, нищити все, що стосується української державності", – зазначив Подоляк.

Разом з тим радник голови ОП переконаний, що особисто Володимир Путін в принципі не здатен переосмислити те, що він коїть.

Перспективи переговорів з РФ

Як писав УНІАН, Росію не було запрошено на Глобальний саміт миру, який відбувся у Швейцарії минулого тижня та зібрав понад 90 країн світу. На саміт також не приїхав Китай та багато інших нейтральних або дружніх до Китаю чи РФ країн – через те, що туди не покликали РФ.

Український посол в Сінгапурі Катерина Зеленко в інтерв’ю китайським ЗМІ заявила, що Україна може взяти участь в саміті миру за участі РФ, який організує Китай. Але тільки за умови, що зустріч базуватиметься на принципах поваги статуту ООН та міжнародного права.

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