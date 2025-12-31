Путін готовий вести свій народ на бойню, але програти війну він не може, - прем'єр Бельгії

Барт де Вевер зазначив, що на переговорах з Путіним заморожені російські активи можуть бути серйозним важелем й його слід зберегти.

Президент Росії Володимир Путін може багато чого собі дозволити, зокрема, повести росіян на бойню, але він не готовий програти війну, заявив в інтерв'ю HLN прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Також прем'єр Бельгії зауважив, що Росія - міцний народ й висловив думку щодо використання заморожених російських активів на "фінансування війни".

"Не можна подати торт тричі і при цьому його з'їсти. І якщо ми використовуємо ці гроші для фінансування війни, то ми також виходимо з того, що росіяни через два роки будуть виснажені. Це ж міцний народ. Такий цар, як Путін, може все: морити свій народ голодом, вести його на бійню і тут і там влаштовувати геноцид. Але програти війну? Цього він не може", - заявив Барт де Вевер.

Відео дня

Окрім цього, прем'єр Бельгії коментуючи пропозицію Європейської Комісії щодо надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів РФ заявив, що президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен "доводиться об'їжджати всю Європу на велосипеді, щоб зуміти досягти компромісу".

Водночас, під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прем'єр Бельгії зазначив, що необхідно зберегти важель у вигляді заморожених активів РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Бельгія та заморожені російські активи: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Бельгія відхилила запропоновані Єврокомісією поступки щодо розблокування кредиту для України на суму 210 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Комісія запропонувала юридичні зміни до своєї ініціативи, щоб забезпечити підтримку Бельгії. Також вказується, що було висунуто пропозицію не надавати гроші Україні до того моменту, поки країни ЄС не забезпечать фінансові гарантії щонайменше на 50% виплат.

Також ми писали, що ЄС погодився надати Україні безвідсотковий кредит в розмірі на суму в 90 млрд євро. Оглядач The Times Вільям Браудер зазначив, що це важливе рішення, але воно супроводжувалося поразкою, оскільки було відхилено пропозицію використання заморожених активів російського центрального банку на користь України. Оглядач зазначив, що рахунок оплачуватимуть платники податків у Німеччині, Франції, Нідерландах та інших країнах. Браудер додав, що Кремль відкрито глузує з боязкості Європи. На його думку, захоплення цих коштів завдало б удару по серцю системи Путіна і прискорило б закінчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: