Путін продовжує приховану мобілізацію: російських резервістів вже відправляють на збори

Указ "про проведення спеціальних зборів" опублікований на сайті правових актів. Він набрав чинності сьогодні.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення зборів резервістів для захисту "критично важливих об'єктів". Про це з посиланням на офіційні джерела РФ повідомив телеканал "Дождь".

Зазначається, що у листопаді Путін підписав закон, який дозволяє відправляти резервістів на захист важливих об'єктів навіть у мирний час. Тривалість зборів – два місяці. І фактично, зазначають журналісти, набір резервістів уже почався. За даними ЗМІ, кампанія з набору резервістів триває у 20 регіонах Росії. При цьому в прикордонних територіях резервісти будуть займатися не лише охороною критично важливих об'єктів.

"Йдеться про громадян, які окремо добровільно уклали контракт на перебування у резерві. Ця міра не стосується тих, кого після служби включили до запасу без щоденних військових обов'язків", - уточнюють у повідомленні.

Призов до російської армії

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав закони, які дозволятимуть йому відправляти резервистів на окуповані території України. А перші підрозділи з резервістів уже формуються.

Окрім того, Путін підписав указ про цілорічний призов до армії РФ. Призовні заходи триватимуть протягом усього року, а відправлятимуть до місць проходження військової служби, як і раніше, двічі на рік. Згідно з указом, з 1 січня по 31 грудня 2026 року планується призвати на строкову службу в російських збройних силах 261 тисячу людей віком від 18 до 30 років.

