Путін продовжує приховану мобілізацію: російських резервістів вже відправляють на збори

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення зборів резервістів для захисту "критично важливих об'єктів". Про це з посиланням на офіційні джерела РФ повідомив телеканал "Дождь".
Зазначається, що у листопаді Путін підписав закон, який дозволяє відправляти резервістів на захист важливих об'єктів навіть у мирний час. Тривалість зборів – два місяці. І фактично, зазначають журналісти, набір резервістів уже почався. За даними ЗМІ, кампанія з набору резервістів триває у 20 регіонах Росії. При цьому в прикордонних територіях резервісти будуть займатися не лише охороною критично важливих об'єктів.
"Йдеться про громадян, які окремо добровільно уклали контракт на перебування у резерві. Ця міра не стосується тих, кого після служби включили до запасу без щоденних військових обов'язків", - уточнюють у повідомленні.
Призов до російської армії
Як повідомляв УНІАН, Путін підписав закони, які дозволятимуть йому відправляти резервистів на окуповані території України. А перші підрозділи з резервістів уже формуються.
Окрім того, Путін підписав указ про цілорічний призов до армії РФ. Призовні заходи триватимуть протягом усього року, а відправлятимуть до місць проходження військової служби, як і раніше, двічі на рік. Згідно з указом, з 1 січня по 31 грудня 2026 року планується призвати на строкову службу в російських збройних силах 261 тисячу людей віком від 18 до 30 років.