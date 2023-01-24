Також готується обговорення роботи "зернового коридору".

У середу, 25 січня, відбудеться перше в 2023 році засідання Ради національної безпеки Туреччини під головуванням президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Як пише турецьке агентство "Анадолу", на порядку денному значаться стратегічні питання регіональної та національної безпеки.

Також обговорюваним питанням стане і Україна. Президент Туреччини має намір обговорити діяльність "зернового коридору", мирні посередницькі ініціативи Анкари, а також питання поставок гуманітарної допомоги та досягнення довгострокового припинення вогню в Україні.

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Зусилля Туреччини для припинення війни в Україні - останні новини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагається підтримувати добрі відносини і з Україною, і з Росією та бути посередником між країнами з метою припинення розв'язаної Москвою загарбницької війни.

Зокрема, Туреччина прийняла два раунди мирних переговорів на початку повномасштабної війни, і стала посередників в угоді про відкриття "зернового коридору" для експорту українського продовольства Чорним морем, брала участь в одному з найбільших обмінів полонених і так далі.

У середині січня офіційний представник президента Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що влада Туреччини готова домагатися локального припинення вогню в Україні і вважає, що ні у Кремля, ні у Києва немає військових засобів для перемоги у війні.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступає за відкриття гуманітарного коридору, який дозволить звільнити з полону і почати лікування поранених українських солдатів і сотень військових і цивільних, яких утримує Росія.

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