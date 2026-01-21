Трамп заявив про 'небажання' Росії та України завершити війну

Президент США зазначив, що коли Росія готова до завершення війни, то Україна - ні, й навпаки.

Президент США Дональд Трамп назвав причину, чому він й досі не зміг завершти війну в Україні. Очільник Білого дому під час пресконференції зазначив, що коли одна сторона готова до припинення війни, то інша, навпаки, ні.

Під час виступу Трамп знову нагадав, що зміг завершти 8 війн у світі, тоді як жоден інший президент не врегулював навіть одну. Він підкреслив, що робить це не заради того, щоб отримати Нобелівську премію миру.

"Не знаю, подумайте про це. Я (закінчив - ред.) вісім. Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів", - зазначив президент США.

Він підкреслив, що намагається завершити останній конфлікт, тобто, війну в Україні.

"Я намагаюся врегулювати останній конфлікт. Я намагаюся вирішити питання Росії та України. І коли Росія готова - Україна не готова. Коли Україна готова - Росія не готова", - сказав Трамп.

При цьому, він навів дані, що в середньому обидві сторони в цій війні втрачають по 25 000 осіб на місяць.

"І я намагаюся довести цю справу до кінця", - підкреслив президент США.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Давосі спецпредставник президента США Стів Віткофф та посланець очільника Кремля Кирило Дмитрієв провели зустріч. За словами Віткоффа, переговори були "дуже позитивними". Дмитрієв поділився, що зустріч була "конструктивною". Також посланець російського диктатора додав, що нібито "все більше людей усвідомлюють правильність російської позиції".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський поділився, що глухого кута в перемовинах з США щодо закінчення війни в Україні поки що немає. За словами президента України, представники обох країн працюють над документами. Зеленський додав, що секретар РНБО Рустем Умеров на звʼязку зі спецпреставником Трампа Стівом Віткоффом, а також з зятем президента США Джаредом Кушнером. Президент України зазначив, що як він і казав, "остання миля найскладніша".

