Зеленський зізнався, чи зайшли мирні переговори в глухий кут

Україні треба результат, зазначив президент.

Глухого кута в перемовинах щодо закінчення війни в Україні поки що немає. Про це в розмові з журналістами заявив президент Володимир Зеленський.

"Працюють над документами. Як я казав, остання миля, вона найскладніша. Що стосується розмов, вони постійні і точно не про глухий кут. Я кілька разів спілкувався вже з Умєровим, він на звʼязку з Стівом Віткоффом, з Джаредом Кушнером. Тому дуже багато енергії в спілкуванні, але треба результат", - сказав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Цими вихідними українська делегація провела новий раунд мирних переговорів з представниками Вашингтону в США. Як зазначив секретар РНБО Рустем Умєров, під час зустрічі з американською стороною, Україна обговорила економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України.

Відео дня

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни відзначають останні заяви Віктора Медведчука, який фактично озвучив відмову Путіна від мирних переговорів. Він зокрема заявив, що час нібито грає на боці РФ і що український уряд нібито є "нелегітимним".

Вони вважають, що Кремль використовує Медведчука для того, щоб озвучити свою позицію, але не приписувати ці заяви уряду Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: