Посланець президента РФ Кирило Дмитрієв зазначив, що "все більше людей усвідомлюють правильність російської позиції".

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з посланцем правителя РФ Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Віткофф оцінив переговори з представниками РФ як "дуже позитивні", повідомляють прокремлівські ЗМІ.

Також, за даними, в переговорах брав участь й зять президента США Джаред Кушнер.

Посланець кремлівського диктатора Кирило Дмитрієв теж висловився щодо результатів зустрічі. Він заявив, що переговори з представниками США проходять "конструктивно".

"Все більше і більше людей усвідомлюють правильність російської позиції", - додав Дмитрієв.

Переговори США та РФ щодо миру в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін "відкритий" до переговорів щодо України, якщо вони мають серйозний характер та якщо "особи, які зацікавлені в таких переговорах, дійсно до них готові і їм є що сказати".

Водночас, Лавров поскаржився, що президент Франції Емманюель Макрон обіцяв зателефонувати очільнику Кремля Володимиру Путіну, але вже пройшло з того часу кілька тижнів, а дзвінка з Парижа так і не було.

Очільник МЗС РФ додав, що всі попередні зустрічі Путіна з представниками США були "серйозними і націленими на подолання першопричин кризи в Україні".

Також ми писали, що кореспондент з міжнародних питань Axios Барак Равід розповів, що після того, як Віткофф та Кушнер провели дводенні переговори із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Великої Британії, Франції й Німеччини, вони зустрілися в Парижі з Дмитрієвим.

В статті вказувалося, що з Україною було досягнуто майже всіх аспектів мирного плану, тому Білий дім хотів би почути відповідь на їхню пропозицію від російського диктатора.

