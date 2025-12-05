Європейські лідери порадили Зеленському чітко визначити роль США в гарантіях безпеки, перш ніж іти на поступки РФ.

Європейські лідери в телефонній розмові 1 грудня застерегли президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на жодні вимоги Росії без твердих гарантій безпеки з боку США, пише The Wall Street Journal.

Повідомляється, що в розмові взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Європейські лідери наполягали на чільній ролі США в гарантіях безпеки, пропонованих Україні в будь-якій угоді.

За словами дипломатів, під час телефонної розмови в понеділок Макрон заявив, що Вашингтону необхідно чітко позначити, як вони захищатимуть Україну, перш ніж Київ погодиться на остаточні умови угоди.

Мерц також попередив Зеленського про необхідність бути дуже обережним найближчими днями, заявивши, що американці грають в ігри з Україною та європейцями, повідомив один із дипломатів, які брали участь у телефонній розмові.

Європа наполягає на участі в переговорах

Як зазначає WSJ, у Києві та інших європейських столицях зростає занепокоєння тим, що Вашингтон не уточнив свої дії у разі, якщо Росія порушить потенційну мирну угоду і знову нападе на Україну. І це попередження - черговий приклад спроб європейських лідерів втрутитися в мирні переговори, які США ведуть практично без участі Європи, зазначає видання.

Макрон і Мерц цього тижня публічно наполягали на включенні європейських лідерів у переговори, заявивши, що є питання, які можуть розв'язати тільки вони, наприклад, доля заморожених російських активів, що зберігаються в кліринговій палаті в Бельгії.

Водночас у нещодавніх телефонних розмовах з офіційними особами США європейські чиновники наголошували, що зможуть запропонувати Україні чіткі зобов'язання у сфері безпеки тільки після того, як дізнаються, яку роль США відіграватимуть у підтримці цих планів.

Гарантії безпеки для України

Як пише WSJ, Україна неодноразово заявляла, що замість членства в Організації Північноатлантичного договору США і Європа повинні забезпечити її захист як стримувальний фактор від майбутнього російського нападу.

Минулого тижня Макрон оголосив про створення нової оперативної групи, до якої входять США, для остаточного визначення гарантій безпеки, які будуть надані Україні. За словами двох європейських дипломатів, високопоставлені французькі та британські військові цього тижня перебували у США для переговорів щодо цього питання.

"Європейські чиновники повідомляють, що представники Пентагону опрацювали плани щодо можливих зобов'язань Вашингтона у сфері безпеки, але політичне рішення щодо того, які зобов'язання візьмуть на себе США, поки що не ухвалено", - ідеться в статті.

Мирні переговори - нові заяви

Віце-президент США Джей Ді Венс пообіцяв, що в найближчі кілька тижнів з питання завершення війни в Україні очікуються "хороші новини".

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що наразі триває пошук варіанту врегулювання між РФ і Україною, і висловив сподівання, що війна "врешті-решт буде закінчена".

