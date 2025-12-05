Представники кількох урядів натякнули, що мир неможливий без значної частини поступок, яких вимагає Росія.

Серед європейських союзників України міцніє розуміння того, що Києву доведеться піти на серйозні територіальні поступки заради завершення війни. Як пише El Pais, хоча ніхто в Брюсселі публічно не визнає, що Україні доведеться поступитися територіями, однак ця ідея починає поступово вкорінюватися як "менше зло".

Як зазначає видання, зустріч у Брюсселі між представниками з питань безпеки Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії та головою української делегації на мирних переговорах Рустемом Умеровим, "була продуктивною", але виявила деякі нюанси в позиціях країн-союзників щодо територій, які Росія вимагає для завершення війни.

"Деякі європейські представники, не кажучи прямо про це, натякнули, що мир неможливий без значної частини поступок, яких вимагає Росія. Умеров, своєю чергою, постійно вказує на складність прийняття такої ситуації не тільки через емоційні, політичні та пов'язані з безпекою наслідки, а й тому, що ці території закріплені в Конституції України", - пише El Pais.

Як пише видання, Європа розуміє, що вона практично самотужки підтримує Україну, і що саме їй доведеться нести основний тягар витрат на відновлення:

"Починає поширюватися аргумент, свого роду втішний приз, який припускає, що Україна вже виграла війну, оскільки Росія не досягла своїх цілей: завоювати її і встановити маріонетковий уряд, щоб утримати Україну у сфері свого впливу".

Водночас ідея щодо можливих територіальних втрат України викликає значний спротив у країнах Балтії та Польщі, які розглядають цю поступку не лише як вкрай делікатну, а й як серйозну загрозу своїй територіальній цілісності.

"Однак реальність така, що серед коаліції добровольців, які підтримують Україну, міцніє враження, що владі в Києві для припинення війни доведеться піти на серйозні поступки. Наразі головне - які гарантії безпеки Сполучені Штати готові запропонувати в рамках цієї угоди, щоб запобігти новому нападу з боку Кремля", - зазначає видання.

Наразі головна суперечка в мирних переговорах розгорається навколо того, на які поступки доведеться піти Україні, щоб покласти край конфлікту, як Європа може її підтримати і як уряд Зеленського може "продати" ці поступки всередині країни.

Відповідь криється в гарантіях безпеки, які союзники зараз намагаються розробити, при цьому прагнучи максимально залучити до цього процесу Сполучені Штати. Інша відповідь криється в ЄС: вступ України до союзу може стати відповіддю на прийняття Києвом деяких жорстких поступок, вважає El Pais.

Питання українських територій

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели п'ятигодинні переговори з Путіним у Москві, проте вони не принесли відчутних результатів.

У своїй подальшій заяві Путін сказав, що збирається "звільнити" Донбас і так звану Новоросію - "військовим або іншим шляхом". Також він повідомив, що нібито пропонував Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, "але Київ вважає за краще воювати".

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати можуть зрадити Україну під час мирних переговорів з РФ, зокрема, в питанні українських територій, окупованих Росією.

