'Точно не в Москві': Зеленський висловився про ймовірну зустріч з Путіним

Президент України вважає, що така зустріч має відбутися в нейтральній країні Європи.

Україна готова до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним, але якщо Росія не готова, то має бути сильна реакція США. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

"Я одразу відреагував на двосторонню зустріч. Ми готові. А що якщо "рускіє" не готові? Європейці підняли це питання. Якщо "рускіє" не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це", - підкреслив він.

Зеленський наголошує, що США вважають, що Путін має погодитись спочатку на двосторонню зустріч з президентом України, а потім на тристоронню з президентом США Дональдом Трампом.

"Має погодитися, тому що якщо одна зі стороні не хоче закінчувати цю війну, то Америка буде реагувати. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони", - наголосив Зеленський.

Президент України вважає, що буде справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі. За його словами, це підтримують і європейські лідери, бо війна в Україні і на Європейському континенті. "Зустрічі в Москві не може бути", - наголосив він.

Зеленський розповів, що в присутності європейських лідерів в Овальному кабінеті вже в третій частині зустрічей, після розмови Трампа з Путіним, домовились, що координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з "рускімі" буде складатись з державного секретаря США Марко Рубіо, спецпосланця США Стіва Віткоффа та віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса.

"Мова про координацію наших домовленостей. З нашого боку у Вашингтоні був швидкий діалог між Умєровим, Єрмаком, Віткоффом і Рубіо. Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня", - сказав президент.

При цьому наголосив, що Україна хоче отримати протягом 7-10 днів розуміння архітектури гарантій безпеки. Зеленський сказав, що бачив необхідність зустрічі у тристоронньому форматі, а президент Трамп запропонував трохи іншу логіку: тристоронню зустріч через двосторонню.

"Але потім всі ми домовилися, що все одно ми працюємо над гарантіями безпеки, отримуємо цю приблизну інфраструктуру – подібну до статті 5", - сказав президент України.

За його словами, необхідно визначитись, що робитиме кожна з країн в цьому напрямку.

Зеленський нагадав, що Трамп вважає, що після підготовки пропозицій щодо гарантій безпеки повинна через тиждень-два відбутися двосторонню зустріч і якщо вона принесе результат, то тоді президент США готовий приєднатися до тристороннього формату.

Переговори Зеленського і Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп зазначав, що президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Sky News повідомляє, що Трамп наголосив на важливості прямого діалогу між лідерами після своїх окремих зустрічей з обома. Спочатку американський лідер пропонував тристоронній саміт, однак після переговорів на Алясці змінив риторику і став наполягати на двосторонньому форматі. Водночас він не виключає, що така зустріч може у майбутньому призвести й до ширших переговорів за участю США.

В той же час міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх форм роботи. Однак для того, щоб контакти за участю перших осіб відбувалися, необхідно, за його словами, готувати їх "вкрай ретельно".

