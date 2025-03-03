Яким буде внесок США в європейський план, та чи буде взагалі, Волц уточнювати не став.

У Білому домі вітають зусилля Європи, спрямовані на припинення війни в Україні. Таку заяву зробив радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Волц.

"Ми вітаємо європейців, які беруть на себе провідну роль у забезпеченні європейської безпеки. Я маю на увазі, що це було основою. Вони повинні інвестувати в можливості для цього", – наводить його слова CNN.

Така заява пролунала після того, як у Лондоні відбувся саміт лідерів ЄС, де розглядалися варіанти забезпечення миру в Україні. Яким буде внесок США в європейський план, та чи буде взагалі, Волц уточнювати не став.

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"Вони, безумовно, демонструють волю, і вони – і Стармер, і Макрон – продемонстрували цю волю минулого тижня, до п'ятниці. У нас також був Генеральний секретар НАТО, який розмовляв по телефону з президентом ще до того, як прийшов президент Зеленський. Тож ми вітаємо те, що Європа робить крок назустріч Європі, але вони також повинні інвестувати в спроможність робити це", – продовжив він.

Волц додав, що те, що Європа планує збільшити свій внесок у безпеку України, було очевидним ще до візиту президента Володимира Зеленського в Білий дім.

"Все це було доказом і неодноразово повідомлялося українцям, і він міг би тоді поїхати з економічними гарантіями, які принесли б користь Україні та світу протягом цілого покоління", – резюмував радник Трампа.

Зусилля Європи щодо завершення війни в Україні

2 березня у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо забезпечення миру в Україні. Відвідав його і президент України Володимир Зеленський.

Після заходу президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Париж та Лондон пропонують ввести в Україні місячне перемир'я, яке діятиме "у повітрі, на морях і в енергетиці".

Водночас британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Лондон має намір зібрати "коаліцію бажаючих", яка забезпечить виконання будь-якої мирної угоди по Україні. Британія збирається взяти на себе провідну роль у цій коаліції.

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