Міністр оборони Нідерландів переконаний, що Україні вигідно, коли НАТО стоїть осторонь і не втручається у війну.

Країни НАТО поки що не будуть збивати російські ракети на територією України, оскільки вигоди не перевершують ризики. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"На мою думку, це обмежені переваги. Незалежно від того, чи переважають вони ризики, які можуть виникнути. Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", – зазначив він.

Брекельманс наголосив, що НАТО прагне уникнути ескалації війни в Україні, і це, на його думку, "також на користь Україні".

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"Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає", – переконаний міністр оборони Нідерландів.

Сусіди не хочуть збивати ракети над Україно

Як писав УНІАН, навіть у Польщі, яка є одним із найпалкіших прихильників допомоги Україні, не можуть наважитися збивати російські ракети, що наближаються до польских же кордонів.

Наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що країни-сусідки України зобов'язані збивати російські ракети, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір. Також, за його словами, треба збивати російські ракети, які становлять загрозу для українських АЕС.

Однак речник МЗС Польщі каже, що слова Сікорського є його особистою думкою, а не позицією уряду. В Міноборони Польщі теж кажуть, що не збиватимуть ракети над Україною "у жодному випадку".

А польский прем’єр Дональд Туск запевняє, що "заради безпеки" російські ракети не будуть збивати навіть в повітряному просторі самої Польщі.

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