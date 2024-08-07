Разом з тим американські дипломати не вважають, що Україна порушує якісь правила.

Україна не попереджала США про намір провести військову операцію в Курській області, але в цьому "немає нічого незвичного". Про це на брифінгу повідомив речник Держдепартаменту (МЗС) США Метью Міллер. Його цитує "Голос Америки".

"Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нам про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення", – повідомив речник.

При цьому Міллер стверджує, що політика США щодо використання американської зброї для ударів по території Росії не змінилась, але нинішні дії України, за його словами, не суперечать політиці Вашингтону.

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Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, під час боїв у Курській області ліквідували російського "Z-воєнкора" Євгена Піддубного. Він працював репортером ВДТРК та мав свій великий телеграм-канал, де займався пропагандою війни.

Також ми розповідали, що у Курській області не виявилося артилерійських і танкових підрозділів, які могли б чинити значний опір українським силам. За словами російського військового, усіх погнали на фронт в Україну, тож кордон захищали строковики, прикордонники і "тероборона" - усі без важкої зброї.

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