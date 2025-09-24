Президент України хоче, аби його діалог з Трампом залишився в секреті.

Президент України Володимир Зеленський вирішив не ділитися подробицями, що змусило президента США Дональда Трампа вперше заговорити про те, що Україна здатна повернути свою територію. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції у Нью-Йорку.

Зокрема, президента України попросили прокоментувати допис президента США Дональда Трампа, що Україна перебуває у тій позиції, щоб боротися і виграти свою територію назад.

"Я не буду ділитися усіма деталями", - наголосив Зеленський.

Водночас, у глави держави уточнили, чи це докорінно змінює ситуацію, що Трамп вірить у таку можливість.

"Трамп є тим, хто сам змінює правила гри, якщо він буде впевнений в Україні. Я думаю, що він зараз набагато ближчий до цієї ситуації", - вважає Зеленський.

Також як додав президент України, він повідомив Трампу, що взагалі не бачить впливу і бажання з боку Китаю зупинити війну Росії проти України.

При цьому, у Зеленського запитали, що трапилося, що Трамп змінив свою риторику.

"Цей мій діалог з президентом Трампом. І я хочу, щоб він залишився між нами. Поки що не час", - відзначив Зеленський.

На переконання глави держави, США можуть зробити дуже сильні кроки. І саме про це Зеленський говорив Трампу, що Сполучені Штати можуть самі робити сильні кроки без очікування на дії Європи.

"Я хочу, щоб Америка йшла вперед", - сказав Зеленський.

Як наголосив Зеленський, Трамп тепер знає більше деталей про ситуацію на полі бою, аніж до сьогоднішнього дня.

"Я радий через це. Я вдячний йому і напевно його людям, які також інформують його. І я трохи ввів його у курс справи, що відбувається. І він погодився зі мною з тим, що відбувається на полі бою. І це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Як розповів Зеленський, російський диктатор Володимир Путін надав президенту США Дональду Трампу хибну інформацію про те, що російські війська "за один день, за один тиждень, за один місяць" повністю окупують український Донбас, або велику частину українського сходу, яку контролює Україна.

Водночас, як підкреслює президент України, під час його особистої розмови з Трампом про ситуацію на фронті, американський лідер зрозумів, що "Путін ділиться певною інформацією, яка є далекою від реальної ситуації на полі бою, далекою від правди".

"Тепер він (Трамп - прим. ред) довіряє значно більше мені завдяки тій інформації, якою ділиться з партнерами моя розвідка і військові", - додав Зеленський.

Він нагадав, що у вересні Сили оборони України деокупували на сході близько 360 км.кв – приблизно 200 км.кв. було звільнено і решта території була оточена.

"Якщо ви "виграєте", ви не можете відійти на 400 км за один місяць", - підкреслив Зеленський.

За його словами, відповідна інформація впливає на партнерів.

Зустріч Зеленського та Трампа - останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп після зустрічі з Зеленським висловив переконання, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, перебуває у становищі, аби битися і відвоювати всю свою територію в первинних кордонах. Він наголосив, що Росія веде безглузду війну проти України вже майже чотири роки. На думку Трампа, "реальна військова держава" могла б виграти її менш ніж за тиждень.

Також ми писали, що Зеленський поділився, що попередив президента США про те, що російський диктатор Володимир Путін буде намагатися поширити війну. Президент України додав, що очільник Кремля не буде чекати на завершення війни в Україні, а шукатиме слабкі місця в Європі та країнах НАТО. Зеленський зазначив, що Трамп з цією думкою погодився. Український лідер поділився, що сказав голові Білого дому, що не знає, яку країну може обрати Росія в якості нової жертви, але, на його думку, Європа готова до такого розвитку подій.

