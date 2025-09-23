Зокрема, американський лідер дізнався про поточну ситуацію на полі бою.

У вівторок, 23 вересня 2025 року, президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Глава держави розкрив деякі аспекти своєї розмови з американським лідером.

"Я дуже вдячний Трампу. Зараз деталями поділитися не можу. Трамп володіє дуже важливою інформацією щодо ситуації на фронті. Я надав Трампу інформацію про поточну ситуацію на полі бою: я хотів цього з самого початку, щоб він розумів і відчував те, що відчували ми. Говорили про деморалізацію російських солдатів", – розповів він під час пресконференції.

Крім того, за словами Зеленського, він казав Трампу, що російський диктатор Володимир Путін буде намагатися поширити війну. І сьогодні, коли український лідер говорив про те, що очільник Кремля не буде чекати на завершення війни в Україні, а шукатиме слабкі місця в Європі та країнах НАТО, Трамп із ним погодився.

"Він (Путін, – ред.) буде намагатися це зробити. І я зазначив, що я не знаю, який формат він обере, бо є і кібератаки, і інші методи. Він використовує різні типи далекобійних дронів для того, щоб подивитися на стан готовності Європи. Я не знаю, яку країну він обере, але Європа готова", – продовжив він.

Зеленський наголосив, що Дональд Трамп – це той, хто "може змінити докорінно все".

"Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну. Я цього не відчуваю. Я не знаю, чому. Звичайно, всі ми можемо бути "експертами". І можемо сказати, що це через економіку, через історію, але ми дійсно того не знаємо", – констатував президент України.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна цілком здатна повернути свою територію в межах первинних кордонів. Він зазначив, що у російського диктатора Володимира Путіна величезні економічні труднощі.

Примітно, що раніше Трамп заявив, що війна в Україні, схоже, триватиме ще довго. За словами президента США, російська економіка зараз у жахливому стані.

"Вона руйнується. Україна дуже добре справляється із завданням зупинити цю величезну армію", – сказав він.

