Прессекретар Путіна сказав, що збільшення військових бюджетів у низці країн Європи "веде до перенапруження економіки".

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва сходиться на думці з президентом Сербії Александром Вучичем, що в європейських країнах переважають "промілітаристські настрої". За його словами, Європа готується до війни проти Росії. Слова Пєскова цитують росЗМІ.

"Наше бачення збігається. Дійсно, такі дуже сильні промілітаристські настрої у європейських країн", - сказав він в інтерв'ю російському пропагандисту Олександру Юнашеву.

Пєсков також відреагував на збільшення військових бюджетів у низці країн Європи. За його словами, такий підхід принесе Європейському Союзу більше шкоди, ніж користі.

Відео дня

"Це веде до перенапруження економіки і матиме потім у середньостроковій перспективі важчі наслідки", - додав прессекретар голови РФ.

Також Пєсков заявив, що Москва нібито "завжди розуміла, що така небезпека існує". За його словами, всі заходи для забезпечення інтересів Росії було вжито завчасно.

Вучич заявив, що Європа готується до війни з Росією

Раніше президент Сербії Александр Вучич заявив, що війна між Європою і Росією стає дедалі ймовірнішою. За його словами, європейські країни посилено готуються до можливого конфлікту з Москвою.

"Ми перебуваємо між молотом і ковадлом. Нам потрібно трохи вивернутися", - сказав Вучич.

Вас також можуть зацікавити новини: