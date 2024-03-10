За словами Сікорського, ідея президента Франції щодо відправлення військ в Україну заслуговує на підтримку.

Військовослужбовці деяких країн-членів НАТО вже перебувають на території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час дискусії на тему 25 років членства Польщі в Альянсі. Втім, дипломат відмовився називати конкретні країни та їхню кількість.

"На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни", – заявив Сікорський.

Також головний дипломат Польщі підтримав ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військових НАТО до України, адже це "винахідливий хід", який порушить спланований сценарій Росії.

За його словами, нападом на Україну Росія показала, що вона цивілізаційно неспроможна сприйняти західні цінності і не може мирно співіснувати зі своїми сусідами. Тож, на думку Сікорського, НАТО повинно повернутися до своєї первісної ролі.

Ідея Макрона про відправку військ в Україну

Як писав УНІАН, минулого тижня Макрон заявив про теоретичну можливість відправки західних армій в Україну. Після цього європейські країни одна за одною на офіційному рівні наголосили, що відправка військ в Україну не розглядається.

Однак представники деяких країн все ж побачили певний сенс в словах Макрона. Наприклад, голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива Макрона "варта уваги", адже в Україні "вирішується доля Європи".

The Hill писав, що своєю заявою про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, припустився дипломатичної помилки. Але зрештою ця помилка пішла на користь і йому, і Україні.

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