Домінік Рааб повідомив про подальшу підтримку розслідування МКС щодо військових злочинів армії РФ в Україні.

Велика Британія надає адвокатів та поліцію для підтримки розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо військових злочинів в Україні.

Про це інформує британський уряд на своєму офіційному сайті з посиланням на віце-прем’єр-міністра Домініка Рааба, який сьогодні оприлюднив другий пакет підтримки розслідування МКС.

"На додаток до фінансування в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів, наданого на початку цього року, буде запропоновано спеціальну юридичну та поліцейську групу для підтримки розслідування. Сюди входитиме спеціальний офіцер столичної поліції, дислокований в Гаазі, який надасть МКС швидкий доступ до подальшої британської поліції та військової експертизи. Сім британських юристів, які мають великий досвід у сфері міжнародного кримінального права, запропонували допомогти виявити докази та притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах", - йдеться у повідомленні.

Допомога передбачає також проведення спеціального тренінгу з розслідування військових злочинів для української поліції від імені МКС у співпраці з норвезькою поліцією; постійний аналіз оборони та моніторинг подій в Україні, включно зі збереженням будь-яких доказів, що стосуються військових злочинів.

Як наголошують в уряді, російські війська повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість.

У повідомленні зазначається, що на початку цього місяця генеральний прокурор Великої Британії Суелла Браверман відвідала Україну та очолила делегацію експертів з питань військових злочинів у регіоні для підтримки роботи генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Військові злочині російської армії в Україні

24 лютого РФ вдерлася на територію незалежної України. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та постачання в гарячі точки продуктів та медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 2 березня почав розслідування злочинів, скоєних в Україні.

Починаючи з 13 квітня світові лідери почали визнавати дії російської армії в Україні геноцидом. Відповідні заявили зробили президент США Джо Байден, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Колумбії Іван Дуке, а за ними й фактично всі представники верхівки європейської політики.

3 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про завершення першого етапу розслідування російських воєнних злочинів в Ірпені на Київщині.

15 травня стало відомо, що в Україну для розслідування військових злочинів, які скоїли російські окупанти, приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, станом на 25 травня в Україні зареєстровано більш як 20 тисяч воєнних злочинів.

3 червня повідомили, що члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прав людини та міжнародного гуманітарного права здійснять свою першу місію до країни в період з 7 до 16 червня 2022 року.

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