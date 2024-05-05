Переговори президента Франції з китайським колегою будуть присвячені підтримці китайською економікою збройової промисловості РФ.

Візит Сі Цзіньпіна до Франції знову поверне західних дипломатів до питання, яке мучило їх останні два роки: чи можливо відмовити Китай від подальшої допомоги Росії. Про це йдеться у матеріалі Le Monde.

Зазначається, що переговори президента Франції Еммануеля Макрона з китайським лідером у понеділок, 6 травня, і у вівторок, 7 травня, будуть присвячені підтримці китайською економікою російської збройової промисловості.

"Президент висловить занепокоєння щодо діяльності певних китайських компаній, які можуть бути безпосередньо залучені до російських військових зусиль або зробити значний внесок у них", - підтвердили в Єлисейському палаці. Відео дня

Видання підкреслює, що червона лінія, яку Китай, здавалося, намагався не перетинати досі, – постачання верстатів і компонентів для виробництва зброї. Так, завдяки комерційним операціям своїх компаній Пекін дозволив Москві повернути збройову промисловість і отримати перевагу в конфлікті.

"У той час як Європа здебільшого закрила свої двері для торгівлі з Росією після вторгнення в Україну, Китай значною мірою зайняв слабину, зокрема в секторах, які відродили російські заводи з виробництва зброї та транспортних засобів для лінії фронту", - йдеться у статті.

Водночас офіційні джерела в США вказали на роль китайських компаній у постачанні верстатів, які використовуються у виробництві балістичних ракет, та допомагають РФ удосконалювати свої супутникові можливості, і безпосередньо поставили Москві обладнання для обробки зображень для війни в Україні.

"На додаток до цих факторів ключова роль у цій війні комерційно доступних цивільних безпілотників надала Китаю центральну роль як головного виробника. Світовий лідер DJI, що базується в Шеньчжені, закрив свої магазини в Росії та Україні, але Москва отримала дрони на 14,5 мільйонів доларів безпосередньо від китайських постачальників у першій половині 2023 року, тоді як Україна отримала лише на 200 000 доларів безпосередньо з Китаю", - пише видання.

При цьому німецькі та французькі дипломати не бажають автоматично слідувати за США в цьому питанні.

"У нас є власна політика щодо Китаю, яка не залежить від будь-якої публічної позиції влади США", - повідомило джерело.

Автори наголошують, що не маючи ілюзій щодо неоднозначності позиції Китаю щодо війни в Україні, Париж сподівається зберегти здатність до діалогу з Пекіном, тоді як Вашингтон обирає більш радикальний підхід.

Відносини Китаю з РФ - останні новини

Правитель Росії Володимир Путін приїде до Китаю одразу після візиту Сі Цзіньпіна до Європи. Це буде перший міжнародний візит Путіна після початку нового терміну правління, повідомив Bloomberg із посиланням на джерела у Кремлі.

Також УНІАН повідомляв, що китайський бізнес йде "у тінь" для розрахунків з РФ. За даними Reuters, банки в Китаї бояться американських санкцій, а тому призупиняють платежі.

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