Президент поінформував сенаторів про військові завдання на середньострокову перспективу і про потребу України в далекобійній зброї.

Президент України Володимир Зеленський повідомив американським сенаторам, що зброя потрібна для продовження тиску на Російську Федерацію наступного року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський провів у Конгресі США зустріч із лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером, лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом і сенаторами.

Як зазначив президент, ця зустріч є важливим підтвердженням підтримки України в її боротьбі за незалежність, свободу й демократію.

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Зеленський поінформував сенаторів про військові завдання на середньострокову перспективу. Глава держави акцентував, що й наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка з боку США дуже важлива. Зокрема, було наголошено на потребі в далекобійній зброї.

Також на зустрічі йшлося про важливість посилення протиповітряної оборони України для зменшення можливостей Росії в повітрі, захисту цивільних громадян, критичної та зернової інфраструктури.

Як зазначив Зеленський, захист українських міст надзвичайно важливий для повернення людей, зростання економіки та якнайшвидшого досягнення економічної незалежності. Глава держави зауважив, що навіть в умовах війни цього року українська економіка зросла на 5%.

Крім того, відповідаючи на запитання сенаторів, президент розповів про захист створеного Україною альтернативного "зернового коридору" від спроб Росії зірвати цивільне судноплавство та зростання обсягів перевезень.

Також Зеленський наголосив, що Україна виконала всі свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом і Європейською комісією.

Глава держави запевнив, що продовжить рішучу боротьбу з корупцією та роботу над суттєвим посиленням антикорупційної інфраструктури.

Зеленський у США

Як повідомляв УНІАН, Зеленський 11-12 грудня з робочим візитом перебуває у США. Візит відбувається на тлі суперечок всередині американського політикуму щодо схвалення додаткового фінансування на допомогу Україні обсягом на близько 61 млрд доларів.

Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Сьогодні, 12 грудня, Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

11 грудня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі висловив сподівання, що до кінця цього року Сполученим Штатам Америки вдасться оголосити новий пакет безпекової допомоги для України. За його словами, в Адміністрації президента США налаштовані продовжувати добиватися схвалення в Конгресі додаткового запиту на фінансування допомоги для України на суму 61 млрд доларів.

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