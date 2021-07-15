Проект, що отримав назву "активний дохід від проживання", спрямований на підвищення привабливості Калабрії, відновлення місцевої економіки.

В італійському регіоні Калабрія людям пропонують до $33 тис. протягом трьох років за переїзд до маленьких сіл і відкриття там свого бізнесу.

Таким чином влада сподівається відновити у тих районах кількість населення, яке останніми роками значно скоротилося. Переїхати можна до сіл, які розташовані біля моря або на гірських схилах.

Проте гроші дають не задарма. Нові мешканці мають взяти на себе зобов'язання почати малий бізнес, або з нуля, або обійняти певні професійні посади, які потрібні у селах.

Також кандидати повинні отримати посвідку на проживання і бути молодшими 40 років, оскільки ідея проекту полягає в тому, щоб залучити молодь, яка хоче працювати.

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Крім того, люди повинні бути готові до переїзду до Калабрії протягом 90 днів від моменту подання заяви. Обрати для місця проживання можна одне із сіл, де мешкає до 2000 осіб. До проекту залучені маленькі селища, відомі своїми греко-візантійською античністю, пейзажами, мальовничими пагорбами, передає ТСН з посиланням на CNN.

Регіональний радник Джанлука Галло припускає, що щомісячний дохід людей може сягати від 1000 до 800 євро протягом двох-трьох років. Як альтернатива, їм можуть запропонувати одноразове фінансування для запуску нової комерційної діяльності - готелю, ресторану, бару, сільського фермерського господарства або магазину.

"Ми працюємо над технічними деталями: точною щомісячною сумою і тривалістю фінансування, а також тим, чи потрібно включати в проект також трохи більші села з населенням до 3000 осіб", - сказав він.

Проект, що отримав назву "активний дохід від проживання", спрямований на підвищення привабливості Калабрії, відновлення місцевої економіки.

"Залучайте людей до життя в цьому регіоні, насолоджуйтеся обстановкою, доводьте до ладу невикористовувані місця, такі як конференцзали та монастирі", - сказав Галло.

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Автор: Ірина Погоріла