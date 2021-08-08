На думку глави Мінського міськвиконкому, таке рішення потрібно ухвалювати на рівні всієї країни.

Голова Мінського міськвиконкому Володимир Кухарєв повідомив, що від білоруських мережевих магазинів затребували прибрати з "найкращих полиць" товари з України, Литви та Польщі.

Як повідомляє SB.BY, за словами Кухарєва, 27 липня з представниками працюючих в Мінську торгових мереж було проведено "серйозну і жорстку нараду".

"І ми відкрито їм поставили питання: що відбувається? Сьогодні низка країн ввели проти нас санкції - Україна, Литва, Польща, - а їх товари (цукерки, здоба, чаї, печиво) стоять в магазинах на кращих полицях! При цьому вітчизняні треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: або ситуація змінюється, або ми будемо зі свого боку вживати заходів. Причому, вважаю, таке рішення варто ухвалювати на рівні всієї країни", - вказав він.

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Нагадаємо, в липні український уряд схвалив санкції щодо 52 громадян Білорусі. Серед підсанкційних білорусів виявився син Олександра Лукашенка.

Масові протести в Білорусі почалися після президентських виборів 9 серпня 2020 року, на яких за офіційними даними ЦВК виграв Олександр Лукашенко. Білоруси вимагали проведення чесних виборів і звільнення політв'язнів. При цьому силовики застосовували проти протестувальників водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати, а також жорстоко били і катували їх.

Щонайменше вісім людей загинули в результаті протестів, десятки тисяч людей були затримані і утримувалися в СІЗО. Станом на 8 липня, 546 осіб у Білорусі визнано політв'язнями.

Автор: Дмитро Захаров