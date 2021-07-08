Всього в списку 52 людини.

Український уряд схвалив санкції щодо 52 громадян Білорусі. Серед підсанкційних білорусів виявився син Олександра Лукашенко.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

Санкції пропонують ввести щодо осіб, які причетні до фальсифікації результатів виборів президента Білорусі, порушення прав людини, тортур, затримань, залякувань, репресій та придушень мирних протестів.

Повний список громадян Білорусі, стосовно яких запропонував санкції:

Віктор Лукашенко-старший син Олександра Лукашенка, його радник з питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі;

Ігор Сергієнко - голова адміністрації Лукашенка;

Іван Тертель - голова КДБ;

Наталія Ейсмонт - прес-секретар Олександра Лукашенка;

Петро Миклашевич - голова Конституційного Суду;

Юрій Караєв - помічник Президента Білорусі - інспектор по Гродненській області;

Геннадій Казакевич - перший заступник Міністра внутрішніх справ - начальник кримінальної міліції;

Олександр Барсуков - помічник Президента Білорусі по Мінську;

Сергій Хоменко - заступник Міністра внутрішніх справ;

Юрій Назаренко - перший заступник Міністра внутрішніх справ;

Хазалбек Атабеков - заступник командувача внутрішніх військ МВС;

Олександр Шепелєв - директор департаменту з питань безпеки та охорони МВС;

Дмитро Балаба – керівник загону міліції спеціального призначення при Мінському міськвиконкомі;

Іван Кубраков - міністр внутрішніх справ;

Максим Гамола - колишній начальник департаменту міліції Московського району Мінська;

Олександр Алешкевич - перший заступник начальника районного відділу внутрішніх справ у Московському районі Мінська;

Андрій Галенка - заступник начальника районного відділу внутрішніх справ Московського району Мінська;

Олександр Васильєв - начальник управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому;

Олег Шуляковський - перший заступник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому;

Анатолій Васильєв - заступник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому;

Олександр Астрейко - начальник управління внутрішніх справ Брестського облвиконкому;

Леонід Журавський - керівник загону міліції спеціального призначення у Вітебську;

Михайло Домарнацький - керівник загону міліції спеціального призначення у Гомелі;

Максим Михович - керівник загону міліції спеціального призначення у Бресті;

Іван Соколовський - начальник Мінського слідчого ізолятора "Акрестіна";

Валерій Вакульчик - помічник Президента Білорусь - інспектор по Брестській області;

Сергій Теребов - перший заступник голови Комітету державної безпеки;

Дмитро Реуцький - заступник голови Комітету державної безпеки;

Володимир Калач - заступник голови КДБ;

Олег Чернишов - заступник голови КДБ;

Олександр Конюк - посол Білорусі у Вірменії;

Лідія Єрмошина - голова Центральної виборчої комісії;

Вадим Іпатов - заступник голови ЦВК;

Олена Дмухайло - секретар ЦВК;

Андрій Гуржий - член ЦВК;

Ольга Дорошенко - член ЦВК;

Сергій Каліновський - член ЦВК;

Світлана Кацубо - член ЦВК;

Олександр Лосякін - член ЦВК;

Ігор Плишевський - член ЦВК;

Марина Рахманова - член ЦВК;

Олег Сліжевський - член ЦВК;

Ірина Целіковець - член ЦВК;

Роман Мельник - начальник Головного управління охорони правопорядку та профілактики МВС;

Іван Носкевич - голова Слідчого комітету;

Олексій Волков - голова Державного комітету судових експертиз;

Сергій Аземша - заступник голови Слідкому;

Андрій Смаль - заступник голови Слідкому;

Андрій Павлюченко - керівник оперативно-аналітичного центру при президентові;

Ігор Бузовський - заступник міністра інформації;

Сергій Зубков - командир підрозділу "Альфа";

Андрій Равков - колишній Державний секретар Ради безпеки Білорусі.

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Цей список протягом місяця мають передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, де ухвалять остаточне рішення.

Нагадаємо, що масові протести в Білорусі почалися після президентських виборів 9 серпня 2020 року, на яких за офіційними даними ЦВК виграв Олександр Лукашенко. Білоруси вимагали проведення чесних виборів і звільнення політв'язнів. При цьому силовики застосовували проти протестувальників водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати, а також жорстоко били і катували їх.

Щонайменше вісім людей загинули в результаті протестів, десятки тисяч людей були затримані і утримувалися в СІЗО. Станом на 8 липня, 546 осіб у Білорусі визнано політв'язнями.

Як раніше повідомляв УНІАН, Білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що в Білорусі з початку протестів проти режиму Олександра Лукашенка було затримано 35 тисяч людина. За його словами,"репресії не припиняються, йдуть щодня".

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Автор: Анастасія Горбачова