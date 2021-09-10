За даними поліції, 66-річний чоловік міг незаконно отримати виплати в розмірі близько 50 тисяч євро.

Австрієць понад рік зберігав муміфіковане тіло покійної мати у підвалі, продовжуючи отримувати її пенсійні виплати.

Про це повідомляє BBC.

89-річна жінка із західної Тіролі, яка мала деменцію, померла в червні минулого року. Її 66-річний син поклав тіло жінки у свій підвал, засипавши його пакетами з льодом і обмотавши бинтами, щоб замаскувати запах.

За даними поліції, він міг незаконно отримати виплати в розмірі близько 50 тисяч євро.

Коли син померлої відмовив листоноші, який доставляв пенсію, у зустрічі з жінкою, той звернувся до поліції.

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Правоохоронці встановили, що підозрюваний також засипав свою матір наповнювачем для котячого туалету.

"Врешті-решт, труп був муміфікований", - сказав офіцер Гельмут Гуфлер.

Аферист вже зізнався у скоєному.

Нагадаємо, в червні цього року 28-річного іспанця Альберто Санчеса Гомеса засудили до 15 років в'язниці за вбивство своєї матері і поїдання її плоті.

Чоловіка заарештували ще у 2019 році після того, як поліція виявила частини тіла навколо будинку його матері – деякі були упаковані в пластикові контейнери. Суд відхилив аргументи Санчеса, що на момент вбивства у нього стався психоз.

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Автор: Денис Прядко