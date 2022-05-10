Очікується, що у четвер президент Фінляндії Саулі Нійністе висловить свою особисту думку щодо того, чи варто вступати в НАТО.

Існує "велика ймовірність", що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО.

Про це заявила фінський міністр з європейських справ Тітті Туппурайнен, пише CNN.

Міністр сказала, що рішення ще не прийнято, але назвала ймовірне членство нації "дуже природною відповіддю" на війну Росії в Україні. Вона додала, що якщо її країна дійсно подає заявку, вона сподівається, що "процес ратифікації буде якомога коротшим".

"Ми, звичайно, воліли б мати сусідство, яке було б засноване на дружбі та співпраці", – сказала вона. "Але саме Росія дистанціювалася від порядку безпеки, і саме Росія розпочала війну в Європі. Це Росія вторглася в Україну. Тепер люди бачать цю нову реальність і настав час вступити в НАТО".

Очікується, що у четвер президент Фінляндії Саулі Нійністе висловить свою особисту думку щодо того, чи варто вступати в НАТО, після чого, як очікується, послідує заява прем'єр-міністра Санні Марін.

Міністр заявила, що більшість політичних партій країни вже обговорили це питання. Соціал-демократи зберуться в суботу, щоб прийняти рішення, яке буде керуватися заявою Марін.

"Тепер, коли лідер країни має прийняти рішення щодо заявки на НАТО, ми можемо з вагомими аргументами сказати, що вся країна готова до цього", – сказала міністр, відзначивши сильну підтримку у Фінляндії громадськістю для вступу до оборонного альянсу.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

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